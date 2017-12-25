Новости

Более 120 туроператоров, получивших фингарантии в СК «АСКО», должны снова застраховать свою ответственность

Ростуризм дал 45 дней на оформление новых фингарантий туркомпаниям, ранее сотрудничавшим с лишенным лицензии страховщиком

На своем официальном сайте Ростуризм предупредил туроператоров, застраховавших финансовую ответственность в СК «АСКО», что у них есть 45 дней на поиски нового страховщика.

«В связи с отзывом у ООО «Страховая группа «АСКО» лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 08.02.2018 № ОД-307), Федеральное агентство по туризму уведомляет туроператоров, имеющих финансовое обеспечение ответственности туроператора в виде договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с ООО «Страховая группа «АСКО», о необходимости в срок не позднее 45 календарных дней представить в Ростуризм документ, подтверждающий наличие надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным единого федерального реестра туроператоров, ответственность в «АСКО» застраховали 124 туркомпании. Все они работают в сфере внутреннего и въездного туризма и застрахованы на сумму 500 тысяч рублей.

Общее число туроператоров в реестре составляет на сегодня 4,52 тыс.

Как напоминают в Ростуризме, непредставление надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора в указанный срок является основанием для исключения в установленном порядке сведений о компании из единого федерального реестра туроператоров.

«Сейчас у этих туроператоров есть 45 дней для заключения нового договора плюс еще 10 дней на направление информации в Ростуризм. Если в течение этого времени они не найдут нового страховщика, то будут исключены из реестра», – пояснила руководитель правового управления ведомства Изо Арахамия.

Согласно информации на сайте компании, Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» присутствовала на рынке с 1989 года, имея лицензии на предоставление 18 видов страхования и работая в пяти федеральных округах Российской Федерации (Сибирский, Южный, Приволжский, Уральский, Центральный).

Уставной капитал компании составляет 644 млн.руб.

Как сообщается также на сайте компании, «С 25.12.2017 в компании назначена временная администрация сроком на шесть месяцев.

На основании Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» сообщает об отзыве лицензии и уведомляет контрагентов о прекращении договоров страхования, заключенных с ООО «СГ «АСКО».

Действие договоров страхования будет прекращено по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу приказа органа страхового надзора об отзыве лицензии – с 27.03.2018».

/TOURBUS.RU