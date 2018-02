Новости Ведущую российскую управляющую гостиничную компанию возглавил немецкий топ-менеджер Кристиан Майер сменил Максима Хорошенкова в должности президента Cosmos Group

Как сообщили нашему порталу в управляющей гостиничной компании Cosmos Group, входящей в АФК «Система», новым президентом компании назначенал Кристиан Майер, ранее занимавший пост вице-президента Cosmos Group по операционной деятельности. Кристиан Майер вступил в должность президента Cosmos Group, сменив на этом посту Максима Хорошенкова. Сообщается, что в новой должности Кристиан продолжит развитие компании на российском рынке путём увеличения количества номеров и расширения географии присутствия отелей в управлении. Кристиан Майер обладает более чем 25-летним опытом работы в индустрии гостеприимства, из которых 16 лет работает в России. «Я рад возможности занять этот пост и уверен в большом потенциале управляющей гостиничной компанииCosmosGroup на российском рынке. Я приложу все усилия для реализации стратегии, направленной на укрепление ее рыночных позиций и расширение географии присутствия отелей под управлением, в том числе под международными брендами», – комментирует свое назначение Кристиан Майер. Уву сообщается, Кристиан Майер окончил Школу управления отелями в Гейдельберге, Германия, а также курсы Professional Development Program Корнельского университета в Нью-Йорке. На протяжении своей карьеры работал в таких лидирующих гостиничных компаниях, как Marriot tInternational, InterContinental Hotels Group, LeMeridien Hotels&Resorts и The Rezidor Hotel Group в Германии, Англии и России. В период с 2004 по 2009 годы Кристиан Майер руководил отелем «Прибалтийская», самым большим отелем на Северо-Западе России на 1200 номеров, где в 2006 году провел реновацию и ребрендинг гостиницы в отель под международным брендом Park Inn by Radisson. В 2009 году Кристиан работал в инвестиционном фонде Venture Investments and Yield Management (VIYM) в должности исполнительного директора, где отвечал за разработку гостиничных проектов. С 2010 по 2013 год работал на позиции директора департамента по работе с международными партнерами в компании «Региональная Гостиничная Сеть» (РГС), где отвечал за вопросы, связанные с операционной деятельностью, а также за взаимодействие с международными операторами, начиная со стадии разработки проекта до открытия гостиницы. В июне 2013 года Кристиан Майер вступил в должность генерального директора управляющей компании RIMC CIS. В марте 2017 года после завершения сделки между ПАО АФК «Система» и фондом VIYM по покупке девяти отелей РГС присоединился к команде гостиничной управляющей компании Cosmos Group, где до июля 2017 года занимал должность первого вице-президента. Напомним, что Cosmos Group - ведущая гостиничная управляющая компания на российском рынке, в чей состав входят 17 отелей в 14 городах России и мира. Это объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), а также независимые гостиницы. В настоящее время номерной фонд Cosmos Group насчитывает свыше 3800 номеров в отелях разных ценовых сегментов от 3 до 5* в туристических и деловых центрах, включая городские бизнес-отели, а также курортные комплексы в России, Италии, Чехии и Намибии. /TOURBUS.RU

