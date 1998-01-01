Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске проекта tax free в России

Проект будет тестироваться в четырех регионах в период ЧМ-2018 и уже в октябре может распространиться на всю страну

Как сообщает официальный сайт правительства Росси, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске в четырех регионах пилотного проекта tax free.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте правительства, возврат НДС будет тестироваться в четырех наиболее популярных у туристов регионах России – Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

В постановление включены, как конкретные адреса магазинов, в которых будет применяться система tax free, так и критерии, которым одновременно должна удовлетворять организация розничной торговли, являющаяся плательщиком налога на добавленную стоимость, в целях участия в пилотном проекте. Так, например, организация должна быть не моложе двух лет, и у нее не должно быть неисполненных обязательств по уплате налогов и сборов.

Распоряжением от 7 февраля утверждается перечень пунктов пропуска, через которые можно оформить возврат НДС при вывозе приобретенных в четырех регионах товаров и услуг. Это автомобильный пункт Мамоново (Гжехотки), московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Сочи и Владивостока (Кневичи). В перечень также включен морской пункт пропуска Владивосток.

Система tax free заработает в полную силу с октября 2018 года – заявил между тем первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, сообщает РБК.

По словам Игоря Шувалова, такое решение будет принято в том случае, «если данная схема не выявит каких-то узких мест, и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четки, что нет никаких дыр, чтобы создавать возможность для неналогового потребления товаров в России».

Г-н Шувалов добавил, что пилотный проект распространится на 500 магазинов в четырех выбранных регионах. В марте-мае 2018 года правительство рассчитывает «получить информацию», позволяющую распространить пилот на все регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу.

Между тем, как сообщает РСТ, президент этой организации Сергей Шпилько отмечает, что введение tax free, может быть, и не приведет к быстрому скачку турпотока, но будет способствовать увеличению туристического потребления и увеличению продаж резидентов. «Это вполне ощутимая для экономики мера с учетом конъюнктуры международного туристического рынка. Сейчас Россия может принять столько иностранных туристов, сколько интересных турпродуктов она сможет предложить», – пояснил он.

Г-н Шпилько также выразил надежду, что сеть розничных точек в рамках системы компенсации НДС не будет ограничиваться только Москвой, Петербургом и Сочи.

В свою очередь, генеральный директор компании Intourist – Thomas Cook Леонид Мармер отметил в интервью нашему порталу: «Мы относимся к этому решению положительно, тем более, что разговор о введении tax free в России шел уже несколько лет».

При этом г-н Мармер обратил внимание на то, что система tax frее в первую очередь коснется туристов из стран Азии и Южной Америки: «Восточные страны – самый растущий сегмент туристического рынка. К нам едут не только из Китая, но и из Южной Кореи, Таиланда, Японии, Вьетнама. А в Латинской Америке уже 11 стран имеют безвизовый въезд в Россию».

Эксперт оценивает систему tax free как хороший фактор для привлечения туристов из этих стран. Однако новшество, по его словам, скорее всего не станет причиной заметного роста турпотока, а будет лишь «приятным бонусом» к пребыванию в нашей стране. Как показывает опыт других стран, ввод системы возмещения НДС нигде не повлиял на увеличение турпотока, но положительно повлиял на стоимость покупок, сделанных туристами, - считает он.

По мнению г-на Мармера, именно шопинг в России сам по себе является привлекательным в основном для китайских туристов: «Они тратят во время турпоездки очень много средств, больше, чем стоимость турпакета. Покупают янтарь, украшения, брендовые часы, кожгалантерею и одежду. И они будут активно пользоваться tax free.

Туристов из Ирана и Индии российский tax free тоже заинтересует, поскольку в наших столицах товарный ассортимент больше, чем у них. Что касается Латинской Америки, то, несмотря на растущие экономики этих стран, туристы оттуда не всегда достаточно обеспечены, чтобы делать дорогие покупки».

Эксперт также напомнил, что «Системой заложено ограничение – чек покупки должен быть не менее 10 000 рублей. А это немалая сумма, и это не сувениры. Кроме того, туристу нужно будет оплатить все свои покупки в одном месте и получить после этого купон на tax free. В итоге в выигрыше от новой системы окажутся большие торговые центры».

/TOURBUS.RU