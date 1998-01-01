Новости Вице-премьер предложил «сдвинуть» зимние каникулы для развития семейного горнолыжного туризма Представители Минобрнауки, РСТ и туркомпаний рассказали, почему она скептически отнеслись к идее Алексея Хлопонина

Большой резонанс получило вчерашнее интервью вице-премьера Алексея Хлопонина "Российской газете" , в котором он рассказал о различных вариантах развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. При этом, по словам вице-премьера, в правительстве рассматривают возможность проведения эксперимента для детей из спортивных школ, которые занимаются горнолыжным спортом — речь идет о предложении сдвинуть для них школьные каникулы. "Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть. Надо изучать передовой международный опыт", — сказал Алексей Хлопонин в интервью изданию. Он добавил, что перенос детских каникул характерен для Европы, например, в связи с высотой снега в Альпах и таким образом такой опыт можно было бы применить и ко всем школьникам. "Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", — заявил вице-премьер. Между тем, по информации «Интерфакса», Минобрнауки России не приветствует идею о введении гибкого графика зимних школьных каникул, который должен помочь популяризации горнолыжного спорта. "По поручению президента РФ Минобрнауки России ранее уже изучало вопрос о возможности установления скользящего графика", — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки России. В ведомстве напомнили, что тогда Минобрнауки собрало мнения субъектов, родителей и педагогов, и "пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года". В министерстве отметили, что против скользящего графика — как начала учебного года, так и каникул — высказалось более 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство субъектов России. Перенос каникул не вызовет существенного притока отдыхающих на горнолыжные курорты, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, которого цитирует «Коммерсант». По словам эксперта, у отрасли есть перспективы для роста, но для этого следует предложить больше услуг и улучшить сервис: «Нужно понять, какой это сегмент, насколько на курорты Северного Кавказа едут родители с детьми именно школьного возраста. Это все-таки обычно уже выше бюджетного, средний контингент, думаю, радикально такие меры вряд ли будут реализованы. Конечно, надо заниматься привлечением на эти курорты: когда там нет снега, есть уникальнейшие лечебные факторы, не только катание. То есть диверсифицировать продукт — это второе». В свою очередь Елена Савченко, заместитель генерального директора компании «Роза Ветров» в беседе с нами отмела: «Последний год- полтора особенной глубины продаж на российские горнолыжные курорты нет, максимально такие поездки бронируют за месяц. Поэтому я не думаю, что ситуация с возможным переносом сроков зимних каникул как-то негативно скажется на работе туркомпаний. У нас и так достаточно гибкая каникулярная система, некоторые школы учатся по семестрам, некоторые по четвертям. Если родители запланировали зимний отдых с детьми, они от него не откажутся». В то же время Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нами отметил, что «Семейные поездки зависят в большей степени от рабочего графика родителей, а не школьных каникул. Поэтому рождественская выходная неделя и позволяет всем ездить по стране и в том числе на горнолыжные курорты), и никакой перенос каникул не повлияет на это, поскольку родители не уйдут с работы в другое время. «Горнолыжка» - вообще достаточно узкая тема, это дорогой отдых, и он привлекает не так много туристов. Правительству и депутатам надо поискать другие «драйверы» роста этого сегмента туризма». /TOURBUS.RU

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