Новости «Победа» хочет летать в Бордо Туроператоры удивлены желанием российского лоукостера выйти еще на одно французское направление

По информации АТОР, лоукостер «Победа» запросил допуск на выполнение двух чартерных рейсов в неделю по маршруту Москва – Бордо. Это следует из опубликованного на сайте Росавиации проекта приложения к протоколу о допуске авиакомпаний к зарубежным регулярным и чартерным рейсам. Согласно опубликованному Росавиацией документу, «Победа» может получить право на выполнение двух чартерных рейсов в неделю. В общей сложности планируется выполнить 40 рейсов в Бордо в период с 1 апреля до 27 октября 2018 года. На данный момент в Бордо нет прямых рейсов из Москвы. В документе поясняется, что соглашение с Францией предусматривает возможность выполнять до 40 рейсов в год для неназначенных перевозчиков в период с 01.04.2018 по 31.03.2019. На данный момент все частоты свободны. Как отметили в компании BSI Group, которую цитируют в ассоциации, «регион Бордо – это один из наиболее известных гастрономических регионов Франции. Здесь производятся самые известные бордоские вина. Неподалеку на Атлантическом побережье находится небольшой город Аркашон, куда туристы часто приезжают на дегустацию устриц. В 2 часах езды от Бордо находится г. Коньяк, известный своими коньячными домами. Сам Бордо – достаточно интересный город с богатой историей. В окрестностях Бордо находятся трюфельные фермы и фермы по производству фуа-гра. В 20 мин. езды от города расположен курорт Кодали, специализирующийся на процедурах винотерапии, а в 2,5 часа езды – аристократичный бальнеокурорт Биарриц». С другой стороны, спрос на Бордо и окрестности в России стабилен, но невелик. Как правило, туристы выбирают программу на 5-7 дней с индивидуальными экскурсиями по окрестностям и разнообразными дегустациями. «Туры в Бордо – это не массовый туризм, а скорее авторский, штучный, «туризм ручной работы», - считают в BSI Group. В Бордо нет и не было прямого перелета, только через Париж и, как правило, со сменой аэропортов или разными авиакомпаниями. Еще из Парижа в Бордо можно добраться скоростным поездом за 2 часа, добавляют в ICS Travel Group. «Бордо - крупный город, вокруг винодельческие районы, поэтому сюда едут в основном в экскурсионно-гастрономические туры по региону. У нас есть тур в мини-группах Париж - Бордо и регион Аквитании с переездом на TGV (поезд). Но не могу сказать, что берут его часто. В Бордо иногда едут для отдыха на Атлантике - в Биарриц, но отдых на океане не слишком популярен у россиян, так как вода довольно холодная, кроме пары летних месяцев», – говорит Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group По мнению экспертов из туриндустрии, заявленная «Победой» чартерная программа избыточна в условиях имеющегося спроса. Опрошенные эксперты не исключают, что рейсы могли быть консолидированы для корпоративных выездов. Еще один вариант – под статусом чартерных авиакомпания будет выполнять фактически регулярные рейсы. «Возможно, получить допуски на чартерные рейсы было проще, чем на регулярные. Возникает вопрос о способах реализации билетов на эти рейсы. Но в целом это возможно», - уверен один из экспертов туристического рынка. "Направление Бордо не самое популярное, поэтому новость эта неожиданная и удивительная. Думаю, что рейсы они будут грузить с трудом, поскольку на этом направлении работают и другие авиаперевозчики", – согласилась с этим мнением в беседе с нами Татьяна Антонова, ведущий менеджер департамента Франции туроператора Vand International. /TOURBUS.RU

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