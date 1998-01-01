«Матрешка-Тур» объявила о начале досрочных выплат задолженности перед партнерами

Эксперты обсуждают, насколько реальны обещания туроператора справиться с кризисом и вернуться к нормальной деятельности

Несмотря на объективные трудности, на днях питерский туроператор «Матрешка-Тур» заявил о начале досрочного погашения задолженности перед партнерами, возникшей по причине снятия ряда полетных программ, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что «в результате открытого диалога с партнерами на сегодняшний день реструктуризировано более 70% задолженности, а около 10% от общей суммы задолженности погашено тем, что туристы воспользовались предложением о переносе даты тура и направления или перезачтено агентствами в рамках оформления новых заявок».

По поводу остающихся проблем из сообщения следует, что «работа по урегулированию задолженности и формированию графиков выплат в компании продолжается».

Стоит напомнить, что в качестве урегулирования возникшей задолженности туроператор предлагает туристам воспользоваться переносом тура на другие даты весенне-летнего сезона с путешествием в такие страны как Израиль, Болгария, Кипр и Черногория. В свою очередь, агентствам предложено зачесть денежные средства в размере 50% от стоимости новой заявки или же рассмотреть вариант их возврата в рамках индивидуального графика погашения «с учетом финансовых возможностей компании».

К тому же компания официально заявила – речи о прекращении ее работы не идет, поскольку даже одно из юридических лиц компании, туроператор «Матрешка-Тур выездной туризм», ранее вычеркнутое из реестра, в концу января восстановлен в Едином федеральном реестре туроператоров под номером (РТО 019674).

Поскольку, кроме заявления о начале досрочных выплат, «Матрешка» опубликовала и список партнеров, перед которыми погашены долги, эта информация вызвала разночтения. Например, в конце дня 8 февраля представитель указанного в перечне агентства ТА LA PLAGE TOUR заявила, что оно долгов не получило.

То же самое, но уже под конец дня 10 февраля, заявил и представитель ООО «Пляж». «Нам тоже не вернули деньги», – сообщила она.

При этом другие агенты подтверждают, что расчеты с ними действительно произведены и предлагают «не топить» оператора дальше сиюминутными требованиями: по их мнению, надо дать компании возможность работать с той целью, чтобы она смогла полностью погасить долги.

Что касается рядовых туристов, то здесь ситуация еще более сложная. Большая часть из них действительно получила возможность согласовать либо новый тур на весну и лето, либо график возврата денег. Вместе с тем многих из них оба варианта по-прежнему не устраивают: они настаивают на единовременном возврате всех средств. И, настаивая на своем законном праве на это, либо уже обратились, либо намерены обратиться в суд.

На руку им играет и обращение Ростуризма в Роспотребнадзор: туристическое ведомство, заподозрив «Матрешку» (а заодно с ней и «Жемчужную реку») в ненадлежащем выполнении обязательстве перед туристами в части возврата средств, просит контролеров проверить ход процесса.

При этом большая часть представителей питерского турбизнеса полагает, что «Матрешка-Тур» справится с кризисом.

«Если большая часть партнеров и туристов согласится с возможностью реструктуризации долгов, ситуация выправится, - считает Дмитрий Зимин, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Впереди «высокий» сезон и необходимые средства могут быть получены в процессе работы.

Однако если речь пойдет об единовременном возврате всех долгов, рассчитывать на это не стоит – таких средств у компании, не по собственной инициативе снявшей сразу несколько полетных программ, попросту нет».

/TOURBUS.RU