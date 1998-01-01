Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
12 февраля
Группе компаний «Конкорд» - 25 лет
За четверть века «Конкорд» стал одним из крупнейших организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий

10 февраля свой четвертьвековой юбилей отметила группа компаний «Конкорд».

25 лет «Конкорд» работает на рынке MICE и за эти годы стал одним из крупнейших в России профессиональных организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий.

Свой юбилейный год компания ознаменовала новыми крупными проектами, год был насыщен событиями, поездками, переживаниями, удачами.

На карте «Конкорда» появились новые города и страны, ещё больше расширился круг партнёров единомышленников.

Специалистов «Конкорда»  ценят, любят и уважают. Все эти годы в компании трудились и продолжают трудиться люди, для которых «Конкорд» стал значительной и важной частью жизни и которые своим отношением к делу помогают компании идти намеченным курсом и строить амбициозные планы.
 

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 