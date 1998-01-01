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12 февраля
Группе компаний «Конкорд» - 25 лет
За четверть века «Конкорд» стал одним из крупнейших организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий
10 февраля свой четвертьвековой юбилей отметила группа компаний «Конкорд».
25 лет «Конкорд» работает на рынке MICE и за эти годы стал одним из крупнейших в России профессиональных организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий.
Свой юбилейный год компания ознаменовала новыми крупными проектами, год был насыщен событиями, поездками, переживаниями, удачами.
На карте «Конкорда» появились новые города и страны, ещё больше расширился круг партнёров единомышленников.
Специалистов «Конкорда» ценят, любят и уважают. Все эти годы в компании трудились и продолжают трудиться люди, для которых «Конкорд» стал значительной и важной частью жизни и которые своим отношением к делу помогают компании идти намеченным курсом и строить амбициозные планы.
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