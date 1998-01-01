Группе компаний «Конкорд» - 25 лет

За четверть века «Конкорд» стал одним из крупнейших организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий

10 февраля свой четвертьвековой юбилей отметила группа компаний «Конкорд».

25 лет «Конкорд» работает на рынке MICE и за эти годы стал одним из крупнейших в России профессиональных организаторов международных конгрессно-выставочных мероприятий.

Свой юбилейный год компания ознаменовала новыми крупными проектами, год был насыщен событиями, поездками, переживаниями, удачами.

На карте «Конкорда» появились новые города и страны, ещё больше расширился круг партнёров единомышленников.