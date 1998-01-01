Власти Дубая обещают сделать его «самым посещаемым городом мира»

Согласно последним данным, российский турпоток в Дубай вырос в минувшем году на 121%

Национальная коропорация Dubai Tiurism поделилась с нами только что опубликованными данными итогов туристического года в эмирате. Как сообщается, в 2017 году зафиксировано стабильное увеличение потока туристов со всего мира на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом число гостей из России значительно превышает показатели 2016 года – эмират посетили 530,000туристов, что показывает прирост на 121%. Это, безусловно, поможет динамичному развитию отрасли и достижению амбициозной цели эмирата - к 2020 году принимать ежегодно 20 миллионов туристов к началу следующего десятилетия.

Согласно последним данным, опубликованным Департаментом по туризмуи коммерческому маркетингу Дубая (DubaiTourism), в прошлом году эмират посетило 15,8 млн гостей из разных стран. Таким образом, был установлен новый рекорд, демонстрирующий стабильный рост туристического сектора.

С точки зрения индивидуальных показателей по странам, Индия сохранила первое место по числу туристов в 2017 году - 2,1 млн туристов посетили Дубай из этого густонаселенного государства. Таким образом, эта страна стала первой, превысившей отметку 2 млн за один год. Официальные показатели туристического потока из Индии выросли по сравнению с прошлым годом на 15%.

Королевство Саудовская Аравия осталось на почетном втором месте с показателем 1,53 млн туристов в прошлом году. В тоже время из Великобритании, находящейся на третьем месте, в Дубае побывало 1,27 ммлн туристов, что на 2% выше показателя 2016 года.

Впечатляющие результаты были зарегистрированы в Дубае у 10 основных рынков въездного туризма, включая Китай, занимающий пятое место с показателем в 764 тыс. туристов, что на 41% превысило статистику прошлого года, а также Россию, находящуюся на восьмом месте по общему числу гостей – 530 тыс. паспортов, зарегистрированных по прибытии в Дубай.

При этом Россия показала колоссальный рост въездного туристического потока на 121% по сравнению с предыдущим годом.

Оба этих рынка извлекли пользу из существенного облегчения визового режима: гражданам Китая и России начали выдавать визы по прибытии в конце 2016 и начале 2017 года соответственно.

Отмечается также, что, демонстрируя успешное осуществление плана диверсификации рынков, туристический сектор Дубая зафиксировал колоссальный ежегодный рост посещений эмирата из блока России, СНГ и Восточной Европы на 51,8%, то есть более 1,1 млн гостей, что составляет долю 7% от общего числа туристов в 2017 году.

Поддерживая приоритетную программу города - неизменно предоставлять туристам новые, уникальные возможности отдыха мирового уровня, в 2017 году в Дубае были сделаны шаги по расширению спектра развлечений, интересных для разных групп туристов. Так был открыт новый пляжный район La Мer, рассчитанный на семейный отдых, а открытие музея Etihad позволило гостям ближе познакомиться с историей зарождения Арабских Эмиратов и отцов-основателей нации. Также впервые полный сезон провели главные тематические парки развлечений Дубая - IMG Worlds of Adventures и Dubai Parks and Resorts(DPR).

Среди значительных событий конца года стоит отметить и открытие "Дубайской рамки" и сафари-парка, которые сразу же завоевали сердца гостей города. Также стоит добавить, что в начале уже этого года состоялось открытие первого национального парка ОАЭ Al Marmoum, в котором туристы могут любоваться дикой флорой и фауной эмирата.

При этом к концу 2017 года общее число номеров и апартаментов эмирата составило 107431, что на 4% больше показателя прошлого года. Самое значительное увеличение номерного фонда произошло в сегменте отелей 4*, число номеров которого увеличилось на 10%, что в целом составило 25289 гостиничных номеров.

Комментируя ежегодные показатели деятельности департамента, г-н Хелал Саид Альмарри, генеральный директор Dubai Tourism, отмечает: «Значительное увеличение числа туристов на 6,2% в 2017 году позволило ускорить темпы достижения наших амбициозных целей на 2020 год. Сегодня туристический сектор Дубая ориентируется на расширение возможностей, чтобы оперативно подстроиться под постоянно меняющиеся потребности туристов со всего мира.

Так как Дубай уверенно укрепляет свои позиции, занимая четвертое место в мире по посещаемости, мы уверены, что наша работа, подкрепленная мощными партнерскими отношениями между правительством и заинтересованными сторонами частного сектора, позволит нам успешно достичь поставленных целей. Мы верим, что в ближайшем будущем Дубай станет самым посещаемым городом мира с наибольшим числом возвращающихся гостей».

/TOURBUS.RU