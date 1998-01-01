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12 февраля
Олимпиада в Пчёнхане вызвала интерес к Корее, но не к самим играм

Несмотря на то, что Зимняя Олимпиада в Северной Корее не вызвала особого интереса у российских туристов, общий рост спроса на направлении  продолжается


Открывшиеся в минувшую пятницу в южнокорейском Пхёнчхане Зимние Олимпийские игры вызвали наибольший интерес у российских туристов  с Дальнего Востока –сообщила  пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, чье мнение цитирует «Интерфакс».  

«Интерес в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане у жителей Дальнего Востока выше, чем в целом в России. Наибольший спрос на поездки Южную Корею в дни Игр отмечен во Владивостоке, а также в Хабаровске и на Сахалине», — рассказала она.

По словам Ирины Тюриной, средняя продолжительность поездок — 5-7 дней. «Некоторые туристы после посещения Олимпиады планируют отправиться на Гуам, Сайпан или в экскурсионные туры по Корее», — отметила она.

 

Эксперты сходятся во мнении, что интерес к Олимпийским играм мог быть намного больше, если бы не санкции, из-за которых российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

«Да, люди все равно едут – посмотреть Корею и заодно что-то из соревнований, но ажиотажа нет. Правда, нет и отказов – те, кто всё оформили заранее, ехать не передумали. Думаю, если бы не санкции, спрос сейчас бы был очень большим», — сообщила менеджер по туризму компании «Билетур» Карина Максимова.

Туроператоры также отметили, что наибольший интерес у россиян на нынешней Олимпиаде вызывают соревнования по хоккею, фигурному катанию, биатлону и керлингу, при этом «туристам были интересны именно билеты на Игры, а не турпакеты».

 

«Покупка билетов на Олимпиаду была возможна только через компанию JetSet Sports, официального билетного агента Олимпиады, а перепродаже билеты не подлежат, и одно это затрудняло  ситуацию с продажами олимпийских турпакетов для туроператоров.

Тем не менее мы знаем, что продажи индивидуальных туров в Южную Корею на период Олимпийских игр шлит, хотя они и не слишком значительны в общем объеме бронирований из России», – говорит Екатерина Лопухина, директор по маркетингу представительства НОТК в России.

 

В любом случае, Олимпиада в Пхёнчхане должна повысить общий интерес российских туристов к Южной Корее, и этот эффект станет заметен уже в 2018 году. «Мы отмечаем большой интерес к стране, независимо от Олимпиады», - подчеркнула Екатерина Лопухина.

Она напомнила, что число россиян, посетивших Южную Корею в прошлом году, выросло более чем на 15% по сравнению с 2016 годом, страну посетили свыше 270 тыс. наших соотечественников.

  

В то же время Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл» в беседе также подтвердила, что зимняя Олимпиада наверняка вызовет и всплеск интереса наших туристов к экскурсионным поездкам в «Страну утренней свежести».   

Как отмечает эксперт, «Мы заметили общее увеличение спроса на туры в Корею относительно прошлого года. Конечно, это связано с Олимпиадой, поскольку, плюс увеличение числа экскурсионных маршрутов, а также объединение туров по Южной и Северной Корее.

 Конечно, решения МОК о недопуске ряда наших спортсменов негативно сказалось на числе бронирований туров в Южную Корею на даты проведения Олимпиады. Дополнительным негативным фактором стали высокие цены на размещение в феврале и отсутствие свободных мест в отелях.

 

При этом наша компания получает много запросов на поездки в Корею в конце марта – начале апреля, что связано с весенними каникулами и цветением в это время сакуры.  Средняя продолжительность таких  туров – неделя.

Мы всегда предлагаем познавательный туризм с большим количеством экскурсий для наших клиентов. Среди наиболее интересных наших событийных туров - поездка, приуроченная ко дню рождения Будды, который в этом году отмечается 22 мая и отмечается в Корее красочными шествиями.

Чуть раньше – 12 мая – в Сеуле пройдет  "Парад лотосовых фонарей – грандиозное вечернее карнавальное шествие вдоль одной из главных улиц Сеула – Чонно с тысячами фонарей в форме лотоса. 

 

Немало туристов интересуются нашим уникальным туром «Два мира Корё», в котором мы объединяем две Кореи – Северную и Южную. Это уникальный тур, ближайший из которых мы приурочим к 15 апреля, когда в Северной Корее отмечают день рождения товарища Ким Ир Сена, называемый здесь «Днем Солнца».

 

Отметим также, что, как сообщили нам в компании Biletix, число бронирований авиабилетов из России в Сеул в этом году увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, доля продаж по этому направлению не превышает 0,1% от всех проданных авиабилетов по международным направлениям, или нескольких сотен билетов в абсолютных значениях. А количество поисковых запросов в Сеул из российских городов осталось на прошлогоднем уровне, несмотря на проведение Олимпиады.

 

При этом средний чек на авиабилеты в Сеул и обратно из российских городов в феврале 2018 года вырос с 34 423 рублей до 40 743 рублей, то есть на 18%. Большая часть бронирований авиабилетов из российских городов приходится в этом месяце на Владивосток (42%), Хабаровск (31%), Иркутск (12%), Москву (9%) и Санкт-Петербург (3%).

/TOURBUS.RU


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