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«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручного багажа/ Ростуризм призвал туристов к осторожности в Пхенчхане из-за вспышки норовирусной инфекции/ Берлинский кулинар признан лучшим поваром Европы

«Аэрофлот» ужесточает контроль за провозом ручного багажа

"Аэрофлот" с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании, сообщает пресс-служба перевозчика.

В сообщении говорится, что система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна.

"Размер багажных полок устанавливается производителями воздушных судов. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов", — сообщает "Аэрофлот".

Компания подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

При этом контроль, как говорится в сообщении, будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур. Компания отмечает, что пассажир обязан предъявить на регистрации в аэропорту весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади.

"При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отмечает, что если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным перевозчиком, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он будет обязан оплатить сверхнормативный багаж.

Ростуризм призвал туристов к осторожности в Пхенчхане из-за вспышки норовирусной инфекции

В Пхенчхане на старте Олимпиады-2018 зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции, Ростуризм призывает туристов к осторожности.

"Роспотребнадзор на основе данных Оргкомитета Олимпийских игр 2018 года сообщает, что в городе Пхенчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. По состоянию на 7 февраля 2018 года пострадало 86 человек, из них 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады", — цитирует пресс-служба Ростуризма сообщение Роспотребнадзора.

Распространителями инфекции, по данным ведомства, оказались сотрудники пищеблоков в медиа-деревне, которые участвовали в процессе приготовления пищи.

Корейские власти проводят лабораторное обследование персонала пищеблоков и объектов торговли, а также исследование пищевых продуктов и воды. Кроме того, заменены сотрудники охраны Олимпийских объектов до завершения карантина.

Ростуризм рекомендует российским туроператорам информировать туристов, направляющихся в Пхенчхан, о норовирусной инфекции, а туристов – учитывать данную информацию и соблюдать меры предосторожности.

Берлинский кулинар признан лучшим поваром Европы

Обладатель двух звёзд «Красного гида Мишлен», шеф-повар берлинского ресторана Horvаth Себастиан Франк в конце января стал победителем престижного гастрономического фестиваля Madridfusiоn в номинации «Лучший повар Европы 2018». Ему 36 лет и он стал первым немцем, завоевавшим эту награду. Себастиан Франк готовит блюда традиционной австрийской кухни с современным акцентом.

В конце февраля он примет участие в новом столичном гастропроекте NEU Dinners, который запускает известный кулинарный эксперт Пер Мойлинг (berlinfoodstories.com). Вместе с Франком участниками первого совместного шоу в легендарном клубе Anomalie Art Club в Пренцлауэрберге станут выдающиеся женские представители международной кулинарной лиги – Ана Рош из Словении и Кристина Боверман (из Италии. Главная идея нового проекта – привлечение в немецкую столицу лучших поваров мира.

Кулинарный путеводитель «Красный гид» в издании 2018 года признал Берлин кулинарной столицей Германии. Берлин – обладатель 26 мишленовских звёзд. Шесть берлинских ресторанов имеют две звезды и 14 – одну звезду «Красного гида». Новичок в этом престижном рейтинге –Cookies Cream – первый вегетарианский ресторан, вошедший в рейтинг лучших ресторанов Берлина.

Список всех звёздных ресторанов немецкой столицы

/TOURBUS.RU