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09 февраля
Российских круизных туристов ждут на семи морях

PAC Group и  MSC Cruises представили туркомпаниям и журналистам планы на новый круизный сезон 


Вчера в столичном отеле «Intercontinental Тверская» прошла встреча руководителей компании PAC Group и  MSC Cruises с туркомпаниями и представителями отраслевых СМИ. В ходе встречи топ-менеджеры подвели итоги развития круизного рынка в минувшем сезоне и рассказали о планах продвижения круизов компании  MSC Cruises в наступившем году.

 

В ходе презентации генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин и руководитель круизного департамента туроператора Михаил Фельдман отметили, что российский рынок стал одним из самых стратегически важных и востребованных для ведущей круизной компании MSC Cruises.

 

Как отметил Илья Иткин, «преимущество компании MSC – это ее  лайнеры. Если сравнивать ее флот с флотом других крупных игроков рынка, MSC по инновациям судов обошла многих. Это европейская компания, базирующая флот в Европе, что позволяет им «покрывать» два наших самых важных региона – Средиземное море и Северную Европу, включая  Северную Атлантику. И они делают это лучше, чем какая-либо другая круизная компания.

 

MSC – настоящие титаны круизной индустрии,  они выделяются на круизном рынке своим оперативным подходом к решению проблем и размером инвестиций на улучшение флота.

Безусловно, американские круизные компании сильнее в Карибском бассейне, но в Европе у них присутствует лишь 1-2 круизных судна. Кроме того, не стоит забывать, что MSC Cruises и сфокусирована именно  на увеличении пассажиропотока из России».  

Что касается российского рынка и рынков ещё 9 стран, на которых работает туроператор, то в 2018 году PAC Group планирует отправить на лайнерах MSC порядка 32,5 тыс. туристов, - сообщил также г-н Иткин. 

 

Руководитель департамента круизов PAC Group Михаил Фельдман представил основные маршруты оператора, в том числе несколько интересных новинок. Например, впервые лайнер  MSC Meraviglia совершит круиз из Санкт-Петербурга - маршрут «Петербургская премьера» продлится 11 дней, стоимость его  начинается от 789 евро.

Еще одна новинка – маршрут «Окно в Европу», также из Санкт-Петербурга с заходом в несколько стран, включая Великобританию. Стоимость круиза – от 689 евро за 13 дней.

 

«Сейчас круизы уже перестали быть исключительно сезонным продуктом, теперь в зависимости от времени года меняются регионы плавания. Зимой появляется возможность приобрести круиз по более низкой цене. А кому-то интереснее увидеть именно "зимние" направления, например, Эмираты, которые в нынешнем году выросли почти на 100%, или Карибы. Да и в Средиземноморье это прекрасное время для экскурсий», – добавил г-н Фельдман.

 

В свою очередь, Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises, и Роберто Джулио Мишке, координатор российского рынка компании,  отметили, что за последние 12 лет PAC Group с успехом принимают на борту лайнеров русские группы, на борту обязательно присутствует представитель туркомпании, а также русскоязычный персонал. Кроме того,  круизная компания предусмотрела экскурсионные программы на русском языке в каждом порту захода.

В ближайшее время планируется увеличить число русскоязычного персонала в мини-группах и детских клубах.

 

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, компания PAC Group и круизная компания MSC Cruises подписали соглашение о правах на генеральное представительство на территории Российской Федерации еще в 2005 году.

При этом за 2017 год круизная компания отправила в плавание  два миллиона туристов, из них 25 тыс. россиян. В нынешнем году компания планирует увеличить число гостей на своих лайнерах на 35% и спустить на воду еще одно новое судно класса Seaside.

Ранее в 2017 году MSC Cruises добавили к основному флоту два судна - класса Meraviglia на 5714 человек и Sеаside на  5179 мест.

Всего же к 2026 году флот компании будет увеличен на 11 новых судов, потратив на строительство и реновацию судов  10 млрд евро.

 

Исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капурро отметил: «Если гости предпочитают комфортный приватный отдых, мы готовы предложить им тип размещения Yachting Club – это приватная зона на лайнере, куда нет доступа у остальных гостей - здесь свои рестораны, зоны отдыха и многое другое. Если гостям захочется общения, они могут беспрепятственно спуститься на общую палубу и получить доступ ко всем услугам».

 

В беседе с нашим порталом Илья Иткин также отметил:  особенностью круизных туристов является то, что они, «не успев вернуться из недавнего круиза, приходят в наш офис, чтобы забронировать новый».

Также он добавил, что PAC Group активно занимаются обучением агентов, рассказывая им,  как правильно работать с круизным продуктом, и проводят большое количество выездных обучающих семинаров.

По словам г-на Иткина, в 2017 году число партнерских турагентств оператора, реализующих круизы,  увеличилось на 40%, достигнув 2100 турофисов.

/TOURBUS.RU

Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ 

пройдет в 2018 году в двух российских столицах:

21 февраля - Санкт-Петербург
27 февраля – Москва

До встречи на главном профессиональном  событии отечественного круизного рынка!

 


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