Новости Российских круизных туристов ждут на семи морях PAC Group и MSC Cruises представили туркомпаниям и журналистам планы на новый круизный сезон

Вчера в столичном отеле «Intercontinental Тверская» прошла встреча руководителей компании PAC Group и MSC Cruises с туркомпаниями и представителями отраслевых СМИ. В ходе встречи топ-менеджеры подвели итоги развития круизного рынка в минувшем сезоне и рассказали о планах продвижения круизов компании MSC Cruises в наступившем году. В ходе презентации генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин и руководитель круизного департамента туроператора Михаил Фельдман отметили, что российский рынок стал одним из самых стратегически важных и востребованных для ведущей круизной компании MSC Cruises. Как отметил Илья Иткин, «преимущество компании MSC – это ее лайнеры. Если сравнивать ее флот с флотом других крупных игроков рынка, MSC по инновациям судов обошла многих. Это европейская компания, базирующая флот в Европе, что позволяет им «покрывать» два наших самых важных региона – Средиземное море и Северную Европу, включая Северную Атлантику. И они делают это лучше, чем какая-либо другая круизная компания. MSC – настоящие титаны круизной индустрии, они выделяются на круизном рынке своим оперативным подходом к решению проблем и размером инвестиций на улучшение флота. Безусловно, американские круизные компании сильнее в Карибском бассейне, но в Европе у них присутствует лишь 1-2 круизных судна. Кроме того, не стоит забывать, что MSC Cruises и сфокусирована именно на увеличении пассажиропотока из России». Что касается российского рынка и рынков ещё 9 стран, на которых работает туроператор, то в 2018 году PAC Group планирует отправить на лайнерах MSC порядка 32,5 тыс. туристов, - сообщил также г-н Иткин. Руководитель департамента круизов PAC Group Михаил Фельдман представил основные маршруты оператора, в том числе несколько интересных новинок. Например, впервые лайнер MSC Meraviglia совершит круиз из Санкт-Петербурга - маршрут «Петербургская премьера» продлится 11 дней, стоимость его начинается от 789 евро. Еще одна новинка – маршрут «Окно в Европу», также из Санкт-Петербурга с заходом в несколько стран, включая Великобританию. Стоимость круиза – от 689 евро за 13 дней. «Сейчас круизы уже перестали быть исключительно сезонным продуктом, теперь в зависимости от времени года меняются регионы плавания. Зимой появляется возможность приобрести круиз по более низкой цене. А кому-то интереснее увидеть именно "зимние" направления, например, Эмираты, которые в нынешнем году выросли почти на 100%, или Карибы. Да и в Средиземноморье это прекрасное время для экскурсий», – добавил г-н Фельдман. В свою очередь, Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises, и Роберто Джулио Мишке, координатор российского рынка компании, отметили, что за последние 12 лет PAC Group с успехом принимают на борту лайнеров русские группы, на борту обязательно присутствует представитель туркомпании, а также русскоязычный персонал. Кроме того, круизная компания предусмотрела экскурсионные программы на русском языке в каждом порту захода. В ближайшее время планируется увеличить число русскоязычного персонала в мини-группах и детских клубах. Как было отмечено в ходе пресс-конференции, компания PAC Group и круизная компания MSC Cruises подписали соглашение о правах на генеральное представительство на территории Российской Федерации еще в 2005 году. При этом за 2017 год круизная компания отправила в плавание два миллиона туристов, из них 25 тыс. россиян. В нынешнем году компания планирует увеличить число гостей на своих лайнерах на 35% и спустить на воду еще одно новое судно класса Seaside. Ранее в 2017 году MSC Cruises добавили к основному флоту два судна - класса Meraviglia на 5714 человек и Sеаside на 5179 мест. Всего же к 2026 году флот компании будет увеличен на 11 новых судов, потратив на строительство и реновацию судов 10 млрд евро. Исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капурро отметил: «Если гости предпочитают комфортный приватный отдых, мы готовы предложить им тип размещения Yachting Club – это приватная зона на лайнере, куда нет доступа у остальных гостей - здесь свои рестораны, зоны отдыха и многое другое. Если гостям захочется общения, они могут беспрепятственно спуститься на общую палубу и получить доступ ко всем услугам». В беседе с нашим порталом Илья Иткин также отметил: особенностью круизных туристов является то, что они, «не успев вернуться из недавнего круиза, приходят в наш офис, чтобы забронировать новый». Также он добавил, что PAC Group активно занимаются обучением агентов, рассказывая им, как правильно работать с круизным продуктом, и проводят большое количество выездных обучающих семинаров. По словам г-на Иткина, в 2017 году число партнерских турагентств оператора, реализующих круизы, увеличилось на 40%, достигнув 2100 турофисов. /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка