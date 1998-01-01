Новости Россия вышла на первое место по темпам роста турпотока в Индонезию Туристические власти страны стремятся доказать, что «Индонезия – это не только Бали»

Как сообщили нам в туристическом офисе страны, Министерство Туризма Республики Индонезии подвело итоги 2017 года – по данным официальной статистики за 12 месяцев страну посетили 110 529 российских туристов. По сравнению с 2016 годом, когда число туристов из России составило 80 514 человек, зафиксирован рост на 37,28%, и таким образом по темпам прироста турпотока в Индонезию Россия заняла первое место среди всех рынков. «Интерес к Индонезии во всем мире растёт с каждым годом – путешественники со всех уголков мира вновь и вновь открывают для себя Страну тысячи островов, – прокомментировал эти цифры посол Республики Индонезии в России и Республике Беларусь г-н Вахид Суприяди. – Мы рады, что прошедший год показал такой существенный прирост туристического потока из России, а это свидетельствует, что потенциал дальнейшего роста сохраняется. Надеемся, что 2018 год станет ещё более успешным для Индонезии в сфере туризма. Со своей стороны, мы максимально заинтересованы в развитии интереса к направлению: ежегодно посольство поддерживает целый ряд деловых мероприятий, участвует в специализированных туристических выставках и форумах. Так, с 3 по 5 августа 2018 года в Москве пройдет третий Фестиваль Индонезии. Наша цель – заинтересовать каждого россиянина уникальным колоритом и широкими возможностями отдыха и бизнеса в Индонезии». Год назад Министерство Туризма Индонезии ставило цель в привлечении 108 тыс. российских туристов за 2017 год, и она оказалась полностью выполнена, даже несмотря на такие существенные факторы, как возросшая активность и последующее извержение вулкана Агунг на острове Бали в конце года и отсутствие прямого авиасообщения между странами. Всего же Индонезия в прошлом году приняла 14 млн иностранных граждан, что превысило показатели 2016 года на 22%. Наибольшее число туристов были представителями Китая (1,9 млн человек), отличные результаты показали также Сингапур, Малайзия и Австралия – каждая из этих стран принесла Индонезии более миллиона туристов. Сейчас, отметили в турофисе, с мой большой популярностью у путешественников, как и много лет подряд пользуется остров Бали, на втором месте – Джакарта – столица Индонезии, расположенная на острове Яве, куда иностранцы прилетают преимущественно с деловыми целями. На третьем месте по посещаемости находятся острова Батам и Бинтан – новые направления в индонезийском туризме, которые активно продвигаются и становятся «новыми Бали». Близкое расположение островов к Сингапуру также делают их доступными для туристов со всего мира. Среди наиболее привлекательных направлений для отдыха в Индонезии в турофисе также называют остров Ломбок (излюбленное место для проведения медового месяца, а также самая популярная дестинация для халяль-туризма в Индонезии) и близлежащие райские острова Гили; город Джокьякарта на острове Ява – культурный центр страны, город искусств, музыки и образования; западная Суматра, славящаяся изысканной халяльной кухней и природной красотой – озером Тоба, в котором находится целый остров Самосир с его высокими водопадами и зелеными плантациями, а также морской заповедник Раджа Ампат – уникальное место для дайвинга и снорклинга. В Индонезии насчитывается более 17 тыс. островов, однако в России принято считать, что существует только один остров для отдыха – Бали. Тем временем, туристы других стран уже активно путешествуют на Ломбок и Гили, на Бинтан и Батам, на Яву, Суматру, Сулавеси и Папуа. Министерство Туризма Индонезии, со своей стороны, активно работает над созданием инфраструктуры на новых направлениях – и сейчас все они активно принимают туристов. Так, например, острова Бинтан и Батам приняли в 2017 году около двух млн путешественников. /TOURBUS.RU

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