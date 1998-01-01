S7 заметно усиливает «отпускные» направления из Петербурга

Эксперты обсуждают, насколько востребованы будут новые рейсы из Северной столицы в Испанию, Италию, Хорватию и страны Скандинавии

Не успели в Северной столице утихнуть разговоры об открытии перевозчиком сразу пяти «зимних» направлений из Петербурга (в Зальцбург, Инсбрук, Верону, Турин и Лион), как появилась информация о появлении принципиальных новинок и в будущем летнем расписании.

«В 2017 году количество выполненных S7 Airlines рейсов превысило 100 тыс. и возросло на 8,7% - мы считаем это отличным результатом. – говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. – Продолжаем активно развивать программу авиаперевозок, открывая новые регулярные рейсы из Москвы, Петербурга и Новосибирска».

В частности, с целью расширения географии полетов из Петербурга как по международным, так и по внутренним направлениям, S7 Airlines вместо двух базируемых сейчас в аэропорту Пулково лайнеров летом увеличит их количество до трех.

Какие новые прямые регулярные рейсы откроет S7 Airlines? Из Петербурга авиакомпания откроет новые прямые регулярные рейсы в Барселону (с 27 апреля), в Аликанте (с 28 апреля), в Пизу (с 30 апреля), в Пулу (с 27 мая), в Копенгаген (со 2 июня) и в Стокгольм (с 3 июня 2018 года).

Кроме того, с 28 апреля 2018 года S7 Airlines открывает регулярные рейсы по маршруту Новосибирск - Уфа.

При этом Игорь Веретенников констатирует, что «этот новый рейс позволит пассажирам из Уфы путешествовать с удобными стыковками в аэропорту «Толмачево» в страны Юго-Восточной Азии, а также в города азиатской части России с использованием широкой маршрутной сети S7».

«Расширение объемов перевозки можно только приветствовать – это ведет к росту конкуренции и улучшению условий для клиентов, - уверен руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе Дмитрий Мазаников. – Поскольку речь идет, в основном, о популярных «отпускных» направлениях, перевозка наверняка будет пользоваться популярностью если не у организованных, то у самостоятельных туристов».

Большая часть экспертов уверена: если маршруты в Копенгаген и Стокгольм больше интересны «экскурсионным» путешественникам и любителям круизов, то маршруты в Барселону, Аликанте или Пулу как раз предпочтительны для «пляжных» туристов.

«Если в Барселону в Петербурге перевозки, в общем-то, хватает, то рейсы в Аликанте или Пулу будут как нельзя кстати», - считают в среде туризма Петербурга.

/TOURBUS.RU