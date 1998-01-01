Авиационный и турбизнес обсудили точки совместного роста

Вчера в рамках Пятой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018 в столице прошли круглый стол и дискуссия на тему «Авиационный и туристический бизнес: точки роста». Модератором мероприятия выступил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По словам спикера, за последние годы популярность туризма в России и востребованность туристических услуг возросли в разы. Внутренний турпоток только за четыре последних года вырос на 73%, а поток иностранных гостей удвоился в течение последних 15 лет. По сравнению с началом нулевых годов граждане России стали вдвое чаще выезжать на отдых за рубеж.

Именно эти тенденции, по мнению г-на Горина, привели к закономерному росту спроса на авиационные пассажирские перевозки, а подавляющее большинство продаваемых сегодня на рынке турпродуктов базируется на авиаперелётах. Иными словами говоря, транспортная составляющая «забирает» до 70% стоимости турпакета.

В минувшем году, по данным Ростуризма, был достигнут рекордный показатель объёма авиаперевозок: российскими авиакомпаниями было перевезено более 105 млн. пассажиров, что как минимум на 18% лучше результата 2016 года (внутрироссийские перевозки выросли на 10-11%, зарубежные — более чем на 30%).

«Прошлый год был годом возврата отложенного спроса, - сказал г-н Горин. - И очень характерно, что при этом количество туроператоров, специализирующихся на внешнем рынке, сократилось с 2500 до 600, а работающих в сфере внутенннего туризма выросло с 700 до 4 тысяч».

«Мы традиционно привыкли делить авиаперевозки на регулярные и чартерные, - отметил в свою очередь генеральный директор авиакомпании Azur Air Михаил Крицкий. - Но мне кажется, что это не совсем правомерно — и в регулярных, и в чартерных перевозках в равной мере заботятся и о безопасности полётов, и о комфорте пассажиров, и об остальных важных чертах авиационного бизнеса».

Весьма любопытным было выступление представителя Министерства по делам Северного Кавказа Станислава Аристова. «Наш регион является одним из самых быстроразвивающихся в области туризма — тенденцию подтверждает недавнее открытие современного горнолыжного курорта в Чеченской республике, - сказал он. - Также недавно миллионного пассажира принял международный аэропорт Махачкалы.

Всего в нашем распоряжении 17 аэропортов, которые в минувшем году обслужили боле 31 млн. человек — особенной популярностью в прошлом и особенно в нынешнем году пользуются курорты, в первую очередь горнолыжные, Приэльбрусья. И это при том, что большую часть прибывающих в наш регион составляют автотуристы, а авиатуристов обслуживают только аэропорты Нальчика и Минеральных Вод; в Карачаево-Черкессии аэропортов, к сожалению, нет.

Стремительно растёт интерес иностранных туристов к северокавказскому региону, но, к сожалению, даже в самых крупных его аэропортах пропускная способность пунктов пограничного контроля очень невелика».

Чрезвычайно интересным было и выступление турецких гостей NAIS-2018. «Уж кому-кому, а нам, конечно, грех жаловаться — сказал представитель компании Turkish Airlines Мефаил Дерибаш. - Только аэропорт Анталии принял в минувшем году более миллиона туристов из России, а в целом количество туристов из вашей страны, посетивших Турцию, превысило 5 млн. - это рекордный результат.

А сейчас мы имеем такое количество заявок на авиаперелёты в новом сезоне, что боимся, что нам просто не хватит самолётов».

Сегодня Turkish Airlines летает в 10 городов России, и география будет расширяться. Весьма важyую роль в этом сыграет предстоящий чемпионат мира по футболу. «Обычно из Стамбула в Москау, - пояснил г-н Дерибаш, - ежедневно летает 4 рейса: один — на «большом» самолёте, и три — поменьше. В нынешнем сезоне в Москву будут летать только самые вместительные воздушные суда».

Наконец, своим полезным опытом поделился генеральный директор еще одной турецкой авиакомпании авиакомпании Atlasglobal Али Мурат Эрсой. «Все мы помним недавние провалы в нашем сотрудничестве, связанные с политическими обстоятельствами. Но сейчас, когда российско-турецкие связи возвращаются к прежнему уровню, наше правительство поняло важность участия государства в туристическом бизнесе, лучше сказать — помощи ему.

Сегодня оно вкладывает в каждый «туристический» перелёт до 6-8 тыс. долларов субсидий. Почему бы российским властям не воспользоваться турецким опытом?» - заключил спикер.

/TOURBUS.RU