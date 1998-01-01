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08 февраля
Египетские отели обещают российским туристам низкие цены
Пока что цены, выставляемые египетскими отелями, очень демократичны, но эксперты не уверены, что эта тенденция сохранится
В преддверии возобновления авиасообщения с Египтом сервис OneTwoTrip предоставил нашему порталу анализ стоимости проживания в отелях на курортах Египта и сравнил их с предложениями отелей в других альтернативных странах с морским и пляжным отдыхом.
В первую часть исследования были включены направления, пользующиеся спросом в зимний период (Индия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ, период для сравнения цен - апрель 2018), во вторую - летние направления (Кипр, Греция, Болгария, Испания, Италия и др., период для сравнения цен - июнь).
Как показал анализ более трех тысяч предложений, на сегодняшний день самые демократичные цены и для зимнего, и для летнего отдыха самостоятельным путешественникам предлагают именно египетские отельеры.
Средняя стоимость суток проживания, к примеру, в пятизвездочной гостинице на курортах Египта в апреле составляет 7832 руб., что в 1,7 раза меньше среднего показателя по альтернативным направлениям.
В июне стоимость проживания в египетской гостинице уровня 5* чуть меньше - 7536 руб., а вот разница с другими направлениями за счет дорогих европейских стран становится больше - 2,2 раза.
В рамках исследования был обнаружен всего один пример, когда отели Египта уступали лидерство по дешевизне другим странам. В апреле средняя стоимость гостиниц уровня 2 звезды и ниже во Вьетнаме меньше, чем в Египте: 1583 руб. и 2119 руб. в сутки соответственно.
В исследовании участвовали средства размещения, позиционируемые управляющими компаниями как “гостиница”, “курортный отель”, “отель постель+завтрак”. В каждом случае учитывалось минимальное предложение средства размещения на выбранный промежуток времени без учета типа питания.
Как отметил, комментируя результаты этого исследования, директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, “Египет заинтересован в восстановлении потока российских туристов, и одним из способов вернуть наших путешественников, безусловно, будет ценовая политика. Мы уже наблюдали аналогичную ситуацию с Турцией.
Первые организованные туристы полетели в эту страну на регулярных рейсах. Они были дороже чартерных, но отельеры снизили цены, что позволило обеспечить привлекательную стоимость турпродукта.
В случае с Египтом говорить о восстановлении организованного потока еще рано. Но ценовая политика отельеров может склонить выбор в пользу этой страны самостоятельных путешественников, готовых отправиться на Красное море со стыковкой в третьих странах или после открытия прямого авиасообщения с Каиром”.
Отметим также, что недавно вернувшаяся из поездки в Хургаду руководитель PR-службы компании TEZ Tour Лариса Аханова отмечает, что «разброс цен в гостиницах 5*, которые предлагают all inclusive, сейчас просто огромный – от $30 до $200. Активных переговоров отели не ведут. Скорее всего, они будут присматриваться к рынку и вырабатывать цены на основе спроса. Его сейчас действительно трудно предсказать. Очень многие отельеры собираются участвовать в выставке MITT и затем принять решение.
У российских операторов при этом сохранились депозиты в отелях, а благодаря росту курса доллара и падению египетского фунта суммы даже выросли за это время.
С другой стороны, в Египте многое с тех пор подорожало, так что каждый отель будет выстраивать свою ценовую политику после открытия направления самостоятельно».
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