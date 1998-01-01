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Дума сократила срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки/ "Аэрофлот" отменяет сегодня 14 рейсов из Москвы/ Снегопад в Париже вызвал проблемы с транспортом

Дума сократила срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о сокращении с четырех до трех месяцев срока выдачи загранпаспорта, если он выдается не по месту прописки, что будет соответствовать сроку выдачи загранпаспорта человеку, допущенному к гостайне, - сообщает «Интерфакс».

В настоящее время определено, что в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания срок оформления паспорта не должен превышать четыре месяца со дня подачи заявления. Решением Госдумы этот срок сокращается до трех месяцев.

Ускорение выдачи будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок составляет один месяц.

Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца.

Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ не должен сейчас превышать также три месяца.

"Аэрофлот" отменит в четверг 14 рейсов из Москвы по "техническим причинам"

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила в четверг 14 рейсов из Шереметьево, следует из сообщения перевозчика.

Решение принято "в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные".

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" начал массово отменять рейсы из/в Москвы 4 февраля. Сначала компания ссылалась на плохие погодные условия (снегопад, сильный ветер), затем, начиная с 5 февраля — на их "последствия", не объясняя, о чем идет речь.

Во вторник источник, близкий к "Аэрофлоту", заявил "Интерфаксу", что среди причин продолжающихся отмен тот факт, что из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах России было повреждено 19 самолетов A320 компании.

Кроме того, из 40 имеющихся в парке "Аэрофлота" региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100 "на крыле" сейчас только 12 машин, сказал собеседник агентства. Глава Росавиации Александр Нерадько в среду подтвердил факты повреждения двигателей самолетов из-за плохой чистки взлетно-посадочных полос в аэропортах РФ во время снегопада.

Снегопад в Париже вызвал проблемы с транспортом

Сильные снегопады парализовали движение в некоторых частях Франции, сообщает газета Le Parisien.

Во всех восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс сегодня сохраняется оранжевый (предпоследний) уровень опасности. Жителей призывают быть очень осторожными и следить за прогнозами погоды. Метеорологи ожидают ухудшения погодных условий из-за похолодания ночью.

Авиакомпания Air France предупреждает, что из-за снегопада со сбоями работают аэропорты международные аэропорты Орли и Руасси.

Шоссе N118 закрыто в промежутке между городом Лез-Юлис и мостом Севр, связывающем одноименную коммуну и коммуну Булонь-Бийанкур. Также сообщается о сбоях в работе железнодорожного транспорта. В городе Орли власти бесплатно раздают жителям соль для обработки дорог. В Париже закрыта для посещений Эйфелева башня.

Мэр Парижа Анна Идальго в Twitter поблагодарила работников муниципальных служб за их работу по очистке улиц города от снега.

/TOURBUS.RU