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Виталий Мутко вручил правительственные премии за лучшие туристические проекты

Среди получивших почетные награды – президент РСТ Сергей Шпилько и гендиректор компании «Интерс» Татьяна Козловская

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко вручил вчера премии лучшим проектам в области туризма за 2017 год, – сообщает пресс-служба правительства.

Всего на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 23 проекта, из которых отобрано десять. Учитывались социальная и экономическая значимость претендента, вклад в развитие туриндустрии России.

Распоряжением правительства премии были присуждены десяти авторским коллективам: арт-отелю «Николаевский Посад» (Суздаль); туристическому комплексу «В некотором царстве» (Рязанская область); туристическому комплексу «Этнопарк "Кочевник"» (Хотьково, Московская область); международному фестивалю «Кижская регата» (Карелия); международному фестивалю воздухоплавания «Небесная ярмарка» (Пермский край); туристско-выставочному комплексу «Музейный квартал» (Городец, Нижегородская область); проекту по развитию событийного туризма «Новогодняя столица России» (Ханты-Мансийск); детскому комплексу «Научный музей и город профессий» (Тула).

За популяризацию историко-культурного наследия Москвы, организацию международного фестиваля исторических реконструкций «Времена и эпохи» премию вручили президенту Российского союза туриндустрии Сергею Шпилько и руководителям агентства старинных развлечений «Ратоборцы» Денису Демину и Алексею Овчаренко.

За реализацию проекта по развитию детского образовательного туризма «Живые уроки» премии удостоен коллектив во главе с генеральным директором компании «Интерс» Татьяной Козловской.

«Сегодня мы отмечаем тех людей, которые вносят наибольший вклад в развитие такой важной социально-экономической отрасли, как туризм, – сказал Виталий Мутко на церемонии награждения. – За последние годы, в том числе благодаря вашим усилиям, во многих регионах туризм становится приоритетным направлением социально-экономического развития».

Отметим, что ежегодная награда в области туризма была учреждена Правительством РФ по инициативе Министерства культуры в 2014 году. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей.

/TOURBUS.RU