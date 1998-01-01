Новости Куда отправятся наши туристы на День всех влюбленных Сервисы онлайн-бронирования и туроператоры рассказали нам, какие направления пользуются в середине февраля спросом у «самых романтичных» российских туристов

В преддверии Дня святого Валентина, который будет праздноваться в следующую среду, представители туроператорских компаний и порталов бронирования авиабилетов и туруслуг рассказали, вызывает ли этот праздник интерес у наших туристов. Так, эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования билетов на 10-14 февраля и выяснили, что средняя стоимость перелета на праздник в направлении Центральной и Западной Европы в этом году составляет около 19 тыс. руб., причем за год эта цифра практически не изменилась. Девять из десяти самых популярных направлений в этом году приходится на вылеты из Москвы. Единственное исключение – рейс из Петербурга в Прагу, который занимает четвертую строчку рейтинга. На первом месте топ-10 расположилась Прага. На перелеты в этот город из Москвы приходится 5,8% всех проданных билетов. За билеты в обе стороны путешественники заплатили в среднем 17,5 тысячи рублей (плюс 9,9% по сравнению с годом ранее). На втором месте Рим (5% бронирований, 21,2 тысячи рублей за билеты), на третьем – Барселона (3,6% бронирований, 18,4 тысячи рублей за билеты). Также в десятку вошли Мюнхен, Прага из Петербурга, Милан, Вена, Верона, Тиват, Берлин. Больше всего за год подешевели перелеты из Москвы в Верону – на 74%, до 17,3 тысячи рублей, а также в Тиват (на 50%) и Вену (на 45%). В свою очередь, в пресс-службе компании Biletix нам сообщили, что, по мнению этой системы бронирования, два самых популярных и романтичных среди российских влюбленных направления – это Сочи и Барселона. Такие данные следуют из аналитики проданных авиабилетов, приобретенных для пары из мужчины и женщины без детей с продолжительностью поездки не более 4 дней в даты с 14 по 18 февраля. Таких продаж в 2018 году стало на 14% больше, но эксперты Biletix не решаются с точностью сказать, связано ли это с повышением туристической активности в целом или же в России стало больше влюбленных. Из российских направлений романтичные пары больше всего привлекают Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург. Среди международных направлений лидируют Барселона, Стамбул и Тель-Авив. Средний возраст влюбленных, путешествующих парами, – 28 лет. Полет в обе стороны из Москвы по России для двоих человек в середине февраля в среднем стоит 10 960 руб. (в прошлом году – 9 100 руб.), за границу – 29 458 руб. (в прошлом году – 23 514 руб.). Самые доступные внутренние авианаправления в середине февраля по России – Казань (от 2 580 руб. туда-обратно), Санкт-Петербург (от 2 980 руб.), Нижний Новгород (от 3 891 руб.), Самара (3 098 руб.) и Уфа (4 946 руб.). Среди международных направлений с вылетом из Москвы за билет туда-обратно без пересадок самые доступные – Кишинев (от 8 505 руб.), Вена (от 9 512 руб.), Стамбул (от 8 510 руб.), Тиват (от 11 311 руб.) и Барселона (от 11 323 руб.). Как отметила в беседе с нами Наталья Ротмистрова, директор по маркетингу компании Sky Club Travel Concierge, «событийные туры сейчас продаются хорошо, но, конечно, большее предпочтение отдают поездкам в начале марта. На вершине спроса - экскурсионные туры в Европу, поездки на Мальдивские острова. В этом смысле поездки на 14 февраля не очень популярны, так как в этом году День св. Валентина приходится на середину недели. Намного больший интерес для влюбленных пар в этом году представляют туры на 23 февраля и 8 марта». В свою очередь, Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour, в беседе с нами отметила, что «туры на 14 февраля не пользуются большой популярностью у наших туристов, поэтому продаются они непросто. Этот праздник все-таки не так прижился в России, как 23 февраля и 8 марта, и, кроме того, он не выпадает на выходные». Отметим также, что в преддверии Дня всех влюбленных портал Scyscanner опросил более 1500 российских путешественников и узнал, какие города они считают лучшими для поездки без компании. Безоговорочным лидером стала Cеверная столица – Санкт-Петербург выбрали 21,7% респондентов. На втором месте Нью-Йорк (14,7%), а на третьем – с небольшим отставанием – Рим (14,6%). Четвертую строку занял Токио (8,9%), а пятую – Стамбул (7,7%). Интересно, что топ-5 по версии мужской аудитории немного отличается от женских фаворитов. Мужчины назвали лучшими городами для поездки в одиночку Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Токио, Рим и Лондон. А женщины – Санкт-Петербург, Рим, Нью-Йорк, Стамбул и Тбилиси. При этом три города-лидера совпали – Петербург, Нью-Йорк и Рим, именно в этих городах, по версии Scyscanner, «двум одиночествам» легче всего найти друг друга. /TOURBUS.RU

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