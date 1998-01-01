Новости Как идет раннее бронирование? Туроператоры рассказали о ходе и об особенностях раннего бронирования летних туров в этом году

Cогласно предоставленных нашему порталу данным портала Туту.ру, спрос на раннее бронирование в этом году уже вырос практически в два раза. При этом ожидаемо лидирует Турция – на нее приходится четверть всех уже купленных на лето туров. Средняя стоимость таких путешествий составляет порядка 51 тыс. рублей на человека. Примечательно, что в прошлом году на Турцию в это время приходилось меньше 9% бронирований, хотя цена была почти вдвое ниже – 28,5 тыс. Второе место по объему раннего бронирования на ближайшее лето занимает Греция, третье – Тунис. При этом заметно упали позиции России. В прошлом году она была на первом месте по раннему бронированию (каждый четвертый заказ), а в этом ее доля упала до 14,3% (4 место). Любопытно, что уменьшение доли России произошло несмотря на снижение на 40% средней цены – до 22,9 тыс. рублей на человека. Также в топ-10 входят Кипр, Мексика, Таиланд, Марокко, Вьетнам и Испания. В этом году из топа ушли Абхазия, Болгария, Черногория и Индонезия. При этом больше всего за год выросли цены на путевки в Турцию и на Кипр (прибавили по 44%), Испанию (плюс 30%). Упали в цене туры по России (минус 40%), а также поездки в Мексику (минус 28,5%) и Вьетнам (минус 60%). Почти 60% бронирований приходится на отели с системой питания «все включено», в 2016 году эта цифра составляла 37%. Самая популярная категория отелей – 3* (41% бронирований), у 5* – 25%, у 4* – 19%. Судя по раннеему бронированию авиабилетов, среди самых популярных летних направлений у самостоятельных путешественников – Тиват, Батуми, Бишкек, Бургас, Тбилиси, Барселона, Афины, Баку. Ирина Овчинникова, ведущий менеджер направлений Тунис и Дальний Восток компании Ванд Интернешнл» в беседе с нами отметила: «Бронирования на летний период у нас идут. Хорошо бронируется Тунис, в основном мы получаем запросы от пар или индивидуальных туристов, средняя продолжительность тура 10-14 дней, отели выбирают, в основном, работающие по системе «Все включено» 4*. Если говорить о раннем бронировании туров по России, то здесь активность упала еще в прошлом году. Сейчас если и бронируют туры, то выбирают Байкал - экскурсионные туры на 7-9 ночей, едут туда пары без детей или индивидуальные путешественники. При выборе тура такие туристы особое внимание обращают на экскурсионную программу и комплектацию номеров». В пресс-службе компании «Библио Глобус» нам сообщили, что «Среди популярных летних направлений туроператора «Библио-Глобус» спрос по акции раннего бронирования отдыха в Турции уже превышает прошлогодние показатели на 25%, в Испании - на 21%. Бронирования летнего отдыха на Кипре, в Греции, Черногории и Италии идут также уже довольно активно и сохраняют показатели прошлого года. Основной тренд нынешнего раннего бронирования — большой интерес к семейному отдыху длительностью от 10 до 14 и более ночей. Еще один тренд этого года - туристы все чаще отдают предпочтения отелям более высокой категории. Абсолютным лидером среди внутренних направлений у клиентов «Библио-Глобус» в этом году является Сочи и курорты Краснодарского края. Доля продаж по данным направлениям в структуре наших продаж на летний сезон в настоящее время составляет более 85%». В свою очередь руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, объясняя интерес к раннему бронированию на турецком направлении в этом голу, отмечает, что «Сейчас в Турции заметен интерес со стороны Европы, только из европейских стран этим летом ожидается увеличение турпотока на 3 млн человек. А ведь есть еще и другие рынки. Поэтому снижения цен, как это было в 2017 году, не будет. Наоборот, они вырастут примерно на 15%. При этом по акции «Раннее бронирование» скидки на наземное обслуживание в Турции достигают cейчас 50%». Директора по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин отмечает, что «рост турпотока из европейских стран на турецкие курорты заметен уже сейчас. «Конечно, это приведет к изменению ценовой политики в отелях, они подорожают. И это еще не все причины, подорожание авиатоплива в России также приведет к увеличению стоимости туров.Так что раннее бронирование – это выход». «Что касается цен в турецких отелях, то пока они сохранились на уровне прошлого года. Тем не менее, если вырастет поток европейских туристов, то отели могут встать на «стоп». Мы рекомендуем россиянам, которые хотят посетить Турцию этим летом, обратить внимание на акции раннего бронирования», — заключили в пресс-службе туроператора Anex Tour. /TOURBUS.RU

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