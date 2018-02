Новости Vietnam Airlines наградила лучших агентов и сообщила о запуске нового авиалайнера Boeing 787-9 на маршруте Москва - Ханой Ежегодная церемония вручения премии Best Travel Agent by Vietnam Airlines прошла в российской столице

Церемония вручения премии Best Travel Agent-2017 by Vietnam Airlines состоялась в московской гостинице «Националь». На мероприятии признанная во всем мире авиакомпания Vietnam Airlines сообщила о том, что, начиная с 27 марта 2018 года, на маршруте из Ханоя в Москву начнет летать самый современный авиалайнер нашего времени – Boeing Dreamliner 787-9. Мероприятие, на которое собрались представители туриндустрии, коллеги и партнеры авиакомпании, также посетили и такие почетные гости, как посол Вьетнама в России Нго Дык Мань, глава российского офиса авиакомпании Vietnam Airlines Ле Тхань Зунг, посол Лаоса в России Сивиенгпхет Пхетворасак и посол Камбоджи в России Кер Висет. Г-н Зунг поблагодарил туроператоров за их вклад в продвижение Вьетнама среди российских туристов, а также за продвижение непосредственно авиакомпании Vietnam Airlines – главного авиаперевозчика как на этом направлении, так и на всех азиатских маршрутах. Команда Vietnam Airlines в лице Виктора Кармацкого и Екатерины Терсновской познакомила гостей с планами авиакомпании на ближайшее будущее, уделяя особое внимание новому авиалайнеру Boing Dreamliner 787-9, который начнет полеты по маршруту Ханой – Москва уже 27 марта 2018 года. Современные самолеты семейства Boeing 787-9 позволяют поддерживать на борту оптимальное давление и уровень влажности воздуха, что невероятно важно для сохранения красоты и здоровья организма. Особое ощущение комфорта во время перелета достигается за счет удобных кресел, весьма широких иллюминаторов и достаточного пространства для ручной клади и багажа. Встреча с представителями туристической индустрии завершилась церемонией награждения лучших из лучших, а также розыгрышем призов от партнеров. Напомним, что Vietnam Airlines является национальным авиаперевозчиком и участником международного альянса SkyTeam. Авиакомпания выполняет более 400 рейсов каждый день по 90 маршрутам, в том числе по 20 внутренним и 29 международным направлениям. Благодаря темпу роста пассажиропотока в 19% в 2016 году и 6,7% в 2017 году, Vietnam Airlines является самым быстрорастущим перевозчиком в Юго-Восточной Азии и одной из самых динамично развивающихся авиакомпаний в мире, оказывающих полный спектр услуг. За 2017 год компания совершила более 180 тыс. безопасных полетов и перевезла 26,5 миллионов пассажиров. /TOURBUS.RU

