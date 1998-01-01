Новости Каталония – новости туризма Нынешний год объявлен Годом культуры Каталонии/ В Каталонии подвели туристические итоги минувшего года/ Барселонский аэропорт поставил новый рекорд/ Шесть новых отелей 3-5* откроются в Барселоне в 2018 году

2018 - Год культуры в Каталонии В соответствии с решением Европарламента об объявлении 2018-го Годом культурного наследия нынешний год пройдет в Каталонии под знаком культуры. Тема культуры всегда была одной из самых значимых для Каталонии. В 2018-м ей будет уделено еще большее внимание, при этом акцент будет сделан на уникальность культурного наследия каталонцев. Уже в преддверии Года культуры Каталонское агентство по туризму приступило к реализации программы «Самобытные города и деревеньки» (Ciutats i Viles amb Carаcter) с целью повысить интерес к населенным пунктам с неповторимой индивидуальностью. К началу 2018 года обладателями соответствующего знака стали восемь городов за своеобразие своих культурных традиций, достижения в гастрономии и виноделии, вклад в развитие изобразительного искусства. Культурная жизнь Каталонии в 2018 году будет традиционно насыщенна и полна событий: выставки, фестивали, концерты, красочные народные праздники. Одними из самых важных культурных мероприятий 2018 года станут экспозиции, связанные с именами Сальвадора Дали и Галы Дали, которые откроются во второй половине года соответственно в Театре-Музее Сальвадора Дали в Фигерасе и Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне. Центральное событие для профессионалов турбизнеса – workshop Buy Catalunya – запланирован на конец сентября и также будет посвящен теме культуры. В Каталонии подвели туристические итоги минувшего года В середине января Главное управление по туризму Министерства предпринимательства и науки Каталонии опубликовало официальные статистические данные по итогам 2017 года. Согласно представленной статистике, в прошлом году автономию посетило 19,1 млн иностранных туристов, что на 5,5% больше, чем в 2016 году. Расходы туристов возросли на 9,1%, достигнув цифры в 19 млн евро. Средний расход на человека в день составил 168 евро (+3,5%). Количество ночевок также показало позитивную динамику (+4,7%). По темпам роста среди зарубежных рынков российский оказался в группе лидеров: по числу туристов - на втором месте (668,7 тыс. чел., или + 22,7%), по расходам – на третьей позиции (1 млн евро, или +11%). Исторический рекорд барселонского аэропорта Эль-Прат В 2017 году барселонский аэропорт Эль-Прат продемонстрировал лучший показатель пассажиропотока за всю свою историю – 47,3 млн чел. (+7,1%). Перевозка пассажиров возросла как на международных рейсах (+6,8%), так и на внутренних (+7,7%). Пиковая нагрузка пришлась на июль-август, когда услугами аэропорта воспользовались 10 млн путешественников. Аэропорт каталонской столицы занял седьмое место в Западной Европе по объему пассажиропотока. По темпам роста Эль-Прат смог обойти аэропорт Гатвик – второй по значимости в Великобритании. В прошедшем году на 17,2% увеличилось количество трансконтинентальных рейсов, выполняемых из Эль-Прат. Из Барселоны совершаются рейсы в страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Основной оборот аэропорту обеспечивают авиакомпании Vueling, Ryanair, Norwegian, работающие в сегменте low-cost. Шесть новых отелей 3-5* откроются в Барселоне в 2018 году Гостиничный комплекс каталонской столицы продолжит свое развитие в наступившем году. На 2018 год запланировано открытие шести новых отелей. Среди них – четыре гостиницы категорий 4-5* и две трехзвездочные. Своих первых постояльцев примут отели: GL Edition Barcelona 5*, Meliá 5*, Hotel Barcelona 4*, Mosaic Boutique Hotel 3* и Acta Hotel 3*. Первый в Барселоне отель Iberostar 4* открылся 20 января. Гостиница расположена на площади Каталонии в здании, приобретенном несколько лет назад Амансио Ортега, основателем и владельцем текстильной империи Zara. /TOURBUS.RU



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