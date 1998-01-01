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Глава Росавиации объяснил суть претензий ведомства к AZUR air/ Более 30 иностранцев пострадали в результате землетрясения на Тайване/ Российские туристки, задержанные за сбор кораллов в Таиланде, отпущены под залог $1300

Глава Росавиации объяснил суть претензий ведомства к AZUR air

Росавиация видит серьезные проблемы с безопасностью полетов AZUR air, претензий к финансово-экономическому состоянию авиакомпании нет, заявил сегодня журналистам глава ведомства Александр Нерадько, - сообщает «Интерфакс».

«Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей», — сказал А.Нерадько, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах авиационной выставки NAIS-2018.

"Только вчера мы провели совещание с участием руководства AZUR air, с представителями Ростуризма и поставили очень жесткие условия перед руководством компании с тем, чтобы они немедленно приступили к устранению недостатков. Не хочу их подробно обсуждать, но разговор был очень серьезный", — добавил он.

Вместе с тем, по словам г-на Нерадько, ведомство не выявило у AZUR air кредиторской задолженности.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта крупнейшей в РФ чартерной авиакомпании AZUR air. Решение было принято после проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года: в деятельности авиаперевозчика были выявлены "несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы", сообщало ведомство.

В результате землетрясения на Тайване ранены 33 иностранца

В результате землетрясения на острове Тайвань ранены 33 иностранца, один китайский турист находится в критическом состоянии, сообщает сегодня портал TaiwanNews.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на Тайване ночью в среду, эпицентр находился в 20 км от города Хуалянь, примерно в 180 км от столицы Тайпея. В результате разрушены несколько домов, два моста, накренилось здание отеля, в котором находилось около 30 постояльцев.

Большинство пострадавших, по данным издания, уже покинули больницы. На лечении остаются три иностранца, получивших легкие повреждения, и китайский турист в критическом состоянии. Ранее Ростуризм сообщил, что у российского МИДа нет информации о пострадавших на Тайване россиянах.

Задержанные за сбор кораллов в Таиланде российские туристки выйдут под залог $1300

Россиянки, обвиненные в сборе кораллов на тайском пляже Карона, выйдут под залог $1300, сообщает издание The Phuket News.

Двадцатилетняя Лилия Карманова из Новосибирска и ее подруга Полина Лихтмен арестованы за незаконное хранение кораллов в бунгало на пляже.

«Обеим женщинам было предъявлено обвинение в незаконном хранении кораллов. Скорее всего, они выйдут под залог в размере около 1300 долларов», — сказал сотрудник Департамента морских прибрежных ресурсов Пхукета.

В бунгало полиция явилась после сообщения от местных жительниц, которые застали одну из туристок на пляже за чисткой кораллов с помощью средств для дезинфекции туалета.

Сбор и хранение кораллов в Таиланде запрещен местным законодательством, за его нарушение грозит либо тюремное заключение на год, либо штраф.

/TOURBUS.RU