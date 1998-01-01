ЦИФРА НЕДЕЛИ: Число российских туристов в Абу-Даби выросло вдвое

В 2017 году в Абу-Даби отдыхало в два раза больше российских туристов, чем годом ранее – сообщили нам в пресс-службе Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Согласно статистическим данным DCT - Abu Dhabi, в 2017 году эмират посетило более 40 тысяч туристов из России, что в два раза превышает показатели 2016 года.

За весь год россияне провели в эмирате 198 208 ночей, что также рекордно превышает данные 2016 года на 84% (107 569).

В минувшем декабре туристический поток из России вырос на 154% с 2 396 до 6 096 человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Примерно с таким же результатом в 130% был зафиксирован рост ночевок: в декабре 2017 их число составило 25 778 (11 230 ночей в декабре 2016).

Положительные результаты по туропотоку также зафиксированы и по другим постсоветским странам: так в 2017 году в Абу-Даби отдыхало в два раза больше туристов из Латвии и Эстонии, на 62% вырос турпоток из Грузии и на 28% из Узбекистана.

Поток туристов из Украины также сохраняет положительную динамику (+11% в 2017 к 2016) по-прежнему занимают второе место среди рынков СНГ по количеству туристов, отдыхающих в Абу-Даби (12327 туристов в 2017).

Эдуард Григорьев, директор офиса DCT – Abu Dhabi в России и СНГ так комментирует положительные результаты 2017 года: “Только за последний год ОАЭ упростили или отменили визовые процедуры для граждан Китая, России и Украины. Данное решение поддержало наметившейся в конце 2016 года тренд на рост числа туристов из России и ключевых рынков постсоветского пространства и позволило нам закончить 2017 год с показателями более 100 тыс. туристов со всех наших рынков, где Россия является несомненным лидером.

В 2017 году число туристов со всего мира, посетивших Абу-Даби, превысило цифру в пять млн. Россия и страны СНГ входят в Топ-15 по количеству туристов в Абу-Даби, но самое главное, наши соотечественники одни из тех, кто проводит больше всего времени в стране с показателем около пяти ночей в среднем.

Это ставит нас на вершину рейтингов по продолжительности пребывания в стране, за что нас особенно любят местные отельеры.”.

В свою очередь Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-тур», комментируя нам последнюю статистику, отметил: «Абу-Даби продается хорошо, направление это популярное. Мы продвигаем его как место с лучшими пляжами в ОАЭ.

Персок, привезенный с Мальдив, открытое море, великолепная экология - сами по себе эти моменты притягивают туристов. Плюс в конце года там же открылся филиал парижского Лувра.

Имеется здесь имеется и уникальный парк для любителей автомотоспорта Ferrari World на острове Яс, прекрасные аквапарки и шопинг-моллы, трасса Формулы-1, где устраиваются корпоративы и ивенты, в том числе и с участием пилотов Формулы-1.

Отмечу также замечательные отели- дворцы , такие как Emirates Palace или экокурорт Desert Island с сафари, которые подойдут любителям более спокойного отдыха.

Из минусов – разве что меньшее, чем в Дубае количество открытых пляжных отелей. Но скоро и их количество заметно увеличится».

Напомним, что эмират Абу-Даби с каждым годом увеличивает свою туристическую привлекательность. Это уже давно не просто деловой центр Эмиратов или морской курорт, а полноценное туристическое направление с высокоразвитой инфраструктурой и длинным списком достопримечательностей, который в прошлом году пополнился еще одним уникальным объектом – Лувром Абу-Даби.

В этом году ожидается открытие еще одного масштабного проекта - тематического парка Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс.

/TOURBUS.RU