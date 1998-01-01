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07 февраля
Ростуризм и МИД рекомендуют «тщательно взвесить» необходимость поездки на Мальдивы

Эксперты отмечают, что речи о запрете продажи туров на экзотические острова пока что не идет


Как сообщает сегодня Ростуризм, «Министерства иностранных дел Российской Федерации, 5 февраля на Мальдивах объявлено чрезвычайное положение сроком на 15 дней в связи с политическим кризисом после решения Верховного суда освободить из заключения ряд оппозиционных политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте главы государства Абдуллы Ясмина».

 

В этой связи МИД России «рекомендует российским гражданам тщательно взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале».

 

Ростуризм  в свою очередь «рекомендует российским туристам учитывать информацию, опубликованную Министерством иностранных дел Российской Федерации, при планировании поездки на Мальдивы и при нахождении на территории республики» и просит туроператоров,  реализующих туры на Мальдивы, «информировать своих клиентов о ситуации в стране и рекомендациях МИД России».

 

«Опубликованная на сайте Ростуризма рекомендация не влечет за собой запрета на организацию туров на Мальдивы», - отмечает руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова, чье мнение сегодня публикует ассоциация.

Она напоминает, что туристам при выборе и продаже тура по этому направлению необходимо предоставлять полную и достоверную информацию о ситуации в стране.

 

«Туроператоры могут это сделать лично при прямых продажах туров или уполномочить на это своих агентов», - поясняет эксперт.

Во избежание недоразумений рекомендуется получать от туриста подтверждение о том, что он был проинформирован.

Учитывая рекомендации МИД РФ и Ростуризма, в настоящее время аннуляции туров происходят в соответствие с условиями договоров.

 

Между тем, как сообщает сегодня РСТ, по мнению пресс-секретаря  этой организации Ирины Тюриной, протесты и чрезвычайное положение на Мальдивах фактически касаются только столицы Мале, расположенной на отдельном острове. «Даже аэропорт находится не там же, где столица, а тоже на отдельном острове. И туристы отдыхают на других островах, и далеко не всегда рядом с Мале. В лучшем случае, до курорта приходится 30-40 минут идти на катере, а чаще – лететь на гидро- или обычном самолете местных авиалиний, причем перелет может занимать и 40 минут, и час», – уточнила она.

 

Г-жа Тюрина уверена, что засомневаться в безопасности поездки на Мальдивы могут только те, кто никогда там не был и только планирует отдых на архипелаге. А уже оплатившие поездку туристы, тем более если они едут не впервые, вряд ли откажутся, в том числе и потому, что это дорогой продукт.

«Туризм имеет огромное значение для экономики страны, его доля в ВВП составляет порядка 70-90%. Так что туристов здесь берегут, как курицу, несущую золотые яйца», – подчеркнула она.

 

В свою очередь, в пресс-службе компании «Мальдивиана» нашему порталу вчера заявили: «Никаких звонков от встревоженных туристов мы не получали, никаких отмен бронирований тоже нет. Правительство республики гарантирует, что туристам и туристическим объектам ничто не угрожает, инфраструктура будет работать в обычном режиме.

Внутренняя ситуация на Мальдивских островах не затронет туристические курорты. Туристам там гарантирована полнейшая безопасность».

/TOURBUS.RU


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