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Закон об обязательной классификации гостиниц подписан президентом

Новый порядок классификации отелей будет вводиться поэтапно в течение ближайших трех лет

Вчера вечером официально была обнародована информация о том, что президент Владимир Путин подписал закон, «направленный на совершенствование правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает классификацию объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), которую смогут проводить только аккредитованные организации. По ее результатам будет приниматься решение о присвоении соответствующей категории ("звезд").

Туристские объекты обязаны использовать в своей рекламе только присвоенную им категорию. При отсутствии свидетельства, подтверждающего категорию, устанавливается запрет на предоставление услуг.

Классификация отелей будет вводиться поэтапно: с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. Срок действия сертификата о классификации составит три года.

При использование в рекламе гостиницы категории, не соответствующей, указанной в свидетельстве о классификации, на нарушителей будет налагаться штраф.

Напомним, что сейчас классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу.

Отметим, что в ходе обсуждения законопроектв думе представители фракций КПРФ и "Справедливой России" выступили против одного из положений законопроекта. "В законопроекте оказалась норма, не имеющая никакого отношения к концепции законопроекта: по сути недобросовестные лоббисты попытались через этот законопроект узаконить существование хостелов в многоквартирных домах, по сути узаконить ночлежки в жилых домах", — отмечал в ходе дискуссии в парламенте первый замглавы руководителя фракции СР Михаил Емельянов.

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин ранее сообщил, что обязательная классификация не отразится негативно на ценах гостиничных номеров, так как их "диктует рынок". По словам г-на Ламшина, снижения цен на услуги отелей при этом ждать тоже не следует.

В свою очередь, Ирина Зубченкова, директор по контрактингу компании «Академсервис», отмечает, что «сейчас многие иностранные туристы, бронируя туры в Россию, выбирают прежде всего отели международных сетей именно благодаря тому, что «звезды» обещают предсказуемый сервис, который поддерживается в рамках сети на одинаковом уровне.

Введение обязательной классификации сделает российские гостиницы более конкурентоспособными по сравнению с международными сетями – хотя бы потому, что туристам будет проще ориентироваться в продукте, представленном на нашем рынке».

«Категория гостиницы, наравне с ценой – ключевой фактор, на который ориентируются туристы при выборе объекта. Отсутствие классификации только мешало росту внутреннего и въездного турпотока», - считает гендиректор туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский.

/TOURBUS.RU