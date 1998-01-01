Дубай поместили в «рамку»

Только что открывшаяся гигантская Dubai Frame стоимостью $690 млн уже стала одной из главных туристических достопримечательностей эмирата Дубай

Новейшая достопримечательность города – “Дубайская Рамка” начала принимать посетителей в январе 2018 года, - рассказали нашему порталу в пресс-службе Dubai Tourism. Двери этого внушительного сооружения открыты для гостей с 10 утра до 7 вечера. Билет для взрослого стоит 50 дирхам (14 долларов), для ребенка - 20 дирхам(6 долларов). Вход для пожилых и людей с ограниченными возможностями с двумя сопровождающими – бесплатный.

Дубайская Рамка– один из тех уникальных проектов, которые муниципалитет Дубая lfdyj стремился воплотить в жизнь. Этот объект стал эстетическим ориентиром, объединяющим прошлое с настоящим. Ожидается, что за год новая архитектурная достопримечательность города примет два миллиона посетителей– какт уристов, так и местных жителей.

Дубайская Рамка, на строительство которой было потрачено 250 миллионов дирхам (около $690 млн), состоит из двух 150-метровых прозрачных стеклянных башен, вершины которых соединены 93-метровым мостом. С обзорной площадки великолепно виден весь город: с одной стороны открывается панорама на современный Дубай – сверкающие небоскребы и шоссе шейха Зайеда, в то время как с другой стороны видны районы Дейра, Умм Хураир и Карама, символизирующие Старый город.

На нижнем этаже cооружения расположен музей, рассказывающий об истории развития города, а также обо всём, что связано с Дубаем. Благодаря этой концепции посетители совершают путешествие во времени, где погружаются в прошлое города. Проекции, спецэффекты, запахи и движение создают захватывающее ощущение реальности происходящего.

Галерея Прошлого повествует об эволюции эмирата, его истории, показывает Старый город. При этом используются новейшие достижения, такие как изображения в формате 3D, которые наиболее ярко отражают строительный бум, переживаемый городом.

После этого посетители направляются наверх, на уровень смотровой площадки Sky Deck, которая представляет блистательное настоящее Дубая. Сквозь прозрачные стены площадки в обе стороны можно любоваться панорамами –Старого города на севере, и Нового Дубая на юге. Также наверху находятся интерактивные экраны, на которых зрители могут найти разные здания и достопримечательности, узнавать интересные факты и рассматривать здания в 3D.

Современные технологии помогают представить разные аспекты, такие как архитектура, экономика и развитая инфраструктура.

Затем посетителей ждёт ещё одно захватывающее действо - Галерея Будущего Дубая. С помощью интерактивных проекций и технологий виртуальной реальности зрителям покажут мегаполис, каким он станет через 50 лет.

/TOURBUS.RU