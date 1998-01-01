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Всемирная туристская организация назвала самые популярные туристические направления прошедшего года

Опрошенные нами туроператоры сравнили статистику UNWTO и спрос в своих компаниях

Франция стала самой посещаемой туристами страной в 2017 году, а Испания обогнала США и вышла на второе место, - cообщает The Telegraph со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН (UNWTO).

Согласно предварительному рейтингу за 2017 год, Францию посетило 88,9 млн туристов (в 2016 году страну посетили 82,6 млн туристов), Испанию – 82,2 млн, США – 72,9 млн. Количество прибытий в Испанию выросло на 9% за 10 месяцев прошлого года.

Поток туристов в США, по данным UNWTO, снизился в прошлом году на 4%, что связано с политикой президента Дональда Трампа.

В первую пятерку посещаемых стран также вошли Китай (59,3 млн туристов) и Италия (57,8 млн).

"Турция значительно улучшила свои позиции в 2017 году, ожидается, что она поднимется с 10-го на 6-е место с 39,9 млн туристов. Кроме того, свои позиции улучшила Мексика", — сообщает газета.

В некоторые страны турпоток в 2017 году снизился, ими стали Южная Корея и Россия. Южную Корею в 2017 году посетили на 23,9% путешественников меньше, чем годом ранее, Россию – на 8,4%.

Общее число туристов в мире в 2017 году составило 1,322 млрд человек. В нынешнем году ожидается рост на 5% — до 1,388 млрд путешественников.

Издание отмечает, что рейтинг UNWTO носит предварительный характер, полные данные будут опубликованы весной.

Как отметил в беседе с нашим порталом, комментируя эту статистику, гендиректор компании «Джет Тревел» Максим Приставко, «наша статистика будет отличаться от данных UNWТO в силу специфики компании. Мы вообще не предлагаем, например, туры в Испанию и Китай.

Если говорить о странах, названных в списке и продаваемых нашей компанией, то это прежде всего Франция и Италия, они действительно пользуются спросом у наших клиентов. Но наши основные направления, на которые в прошлом году был отмечен наибольший спрос, - это Австрия, Швейцария и Германия, можно назвать еще Мальдивские острова».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «Ванд Интернэшнл» Светлана Кречкина отметила, что «в наш список популярных стран США точно не попадают, спад интереса к этому направлению связан со сложной процедурой выдачи виз.

Франция действительно очень популярна, увеличение интереса путешественников к ней стало особенно заметно в прошлом году. Спросом пользуется Лазурный берег, горнолыжные курорты, экскурсионные туры.

Италию российские туристы всегда любили, она может предложить варианты размещения или программу почти на любой запрос.

Китай, пожалуй, одно из лидирующих направлений у наших клиентов. Мы предлагаем очень хорошую программу с большим выбором экскурсий по разным регионам.

Испанию мы тоже активно продаем, поскольку это солнце и прекрасный пляжный отдых, экскурсии. Наша компания сейчас старается продвигать север Испании, к сожалению, он пока малоизвестен у нас, так что мы стараемся привлечь внимание туристов к этому новому продукту».

Нонна Каспарова, руководитель туристического отдела компании «Болеро-Тур», отметила в беседе с нами: «Да, Италия и Франция очень популярны и у нас. А вот США, в связи с визовыми проблемами, интересом явно не пользуются.

Кроме Западной Европы, у нас хороший спрос на Кению, Эмираты, Мальдивские острова. Средняя продолжительность таких туров - 10-11 дней».

/TOURBUS.RU