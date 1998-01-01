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Вьетнамский лоукостер VietJet Air начнет полеты в Россию/ МИД РФ предупредил об ухудшении криминогенной обстановки в Рио-де-Жанейро в период начинающегося карнавала/ Ростуризм призвал туроператоров информировать туристов о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air начнет полеты в Россию

Текущим летом планируется открыть прямое авиасообщение между Владивостоком и курортом Нячанг (Вьетнам), заявил генеральный консул Вьетнама Хуинь Минь Тинь на встрече с главой города Виталием Веркеенко. Его слова цитирует сегодня анентсво «Интерфакс – Дальний Восток».

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в ходе рабочей встречи г-н Веркеенко и Хуинь Минь Тинь выразили единое мнение, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта, а также федеральный закон о территориях опережающего развития (ТОР) дают новый импульс для развития разностороннего сотрудничества и привлечения инвестиций.

VietJet Air — первая частная авиакомпания Вьетнама, создана в 2007 году. Позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине. В настоящее время авиапарк компании насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Авиакомпания осуществляет в полеты в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму.

МИД РФ предупредил об ухудшении криминогенной обстановки в Рио-де-Жанейро в период начинающегося карнавала

– Криминогенная обстановка может ухудшиться в период проведения карнавала в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Бразилия – в период проведения карнавала в г.Рио-де-Жанейро напоминаем об ухудшении криминогенной обстановки в этом городе и его пригородах (возросло количество угонов, убийств, карманных краж и др.)", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Карнавал – один из главных национальных праздников Бразилии, в 2018 году он проходит с 9 по 13 февраля. По данным местных СМИ, в 2017 году карнавал в Рио-де-Жанейро посетили более 1,5 млн иностранных туристов.

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать туристов о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии

Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации в этой стране в связи со вспышкой кьясанурской лесной болезни, сообщает пресс-служба ведомства.

Российским гражданам, собирающимся посетить Индию, Ростуризм рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной вирусной инфекции в Индии — кьясанурской лесной болезни. По данным ведомства, с января 2016 г. по январь 2018 г. в округе Синдхудург лабораторно подтверждено 332 случая заболевания кьясанурской лесной болезни, 19 из которых — со смертельным исходом.

Кьясанурская лесная болезнь — острая природно-очаговая вирусная инфекция. Передается через укус клещей и, редко, при употреблении сырого молока инфицированных животных. Инкубационный период болезни составляет от трех до восьми дней.

/TOURBUS.RU