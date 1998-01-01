Рейсы в Каир должны возобновиться 1 марта

АТОР и египетская пресса назвали наиболее вероятную дату начала регулярных полетов из Москвы в египетскую столицу

Полеты между Каиром и Москвой могут начаться 1 марта, сообщает сегодня АТОР.

По сообщению ТАСС, национальные перевозчики РФ и АРЕ полностью урегулировали все технические вопросы для возобновления прямых рейсов между странами. «Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть. И теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания», - сказал агентству официальный представитель министерства гражданской вариации Египта Басем Абдель Карим.

По его словам, некоторая задержка с началом полетов вызвана техническими аспектами. «Компаниям нужно успеть продать билеты на самолеты, потому что никто не хочет отправлять пустые самолеты», - пояснил он.

По информации АТОР, «Аэрофлот» планирует совершать рейсы в египетскую столицу из Шереметьево дважды в неделю - в субботу и среду. EgyptAir планирует выполнять три рейса в российскую столицу через Домодедово - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

При этом, по состоянию на 5 февраля продажи авиабилетов ни одним из перевозчиков пока не открыты, но, как полагают наблюдатели, это может произойти уже в ближайшее время.

По оценке экспертов, для реализации билетов и загрузки рейсов авиакомпаниям нужно, как минимум, от трех недель до месяца.

По данным источника АТОР, Egypt Air собиралась начать полеты в Москву уже с 15 февраля, однако у экспертов есть сомнения, что отважится на такой шаг, оставив на продажу билетов на первый рейс менее 10 дней. Скорее всего, сроки выхода на маршрут нацперевозчика будут перенесены.

По последней информации в египетской прессе, авиакомпания может выйти на маршрут с 1 марта.

Что касается «Аэрофлота», то ранее глава компании Виталий Савельев заявлял, что перевозчик выйдет на маршрут не ранее конца февраля. По информации наблюдателей, скорее всего, это также произойдет уже в марте, причем перевозчик поставит на линию небольшой самолет, чтобы в течение месяца протестировать спрос.

Комментируя ранее вероятную востребованность авиарейсов на египетские курорты через Каир, Виктор Сухарев, начальник отдела стран Европы, ОАЭ и Египта компании KMP Group, отметил в беседе с нами : «Что касается стыковочных рейсов из Каира, это неплохая идея, хотя лучше прямых рейсов, как это было раньше, ничего нет.

Я за то, чтобы все вернулось на свои места. Но как альтернатива трансферу на автобусах через пустыню, запуск дополнительных внутренних рейсов – отличная идея. Это должно повысить уровень безопасности туристов, потому что по пустыне до курортов добираться 4-5 часов и автобус нужно сопровождать машинами с охраной. А это сложная логистика, тут «комар носа подточить не должен», поскольку вопрос идет о безопасности людей.

Эти вопросы должны решать специалисты, положимся на их экспертное мнение».

В то же время генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать лишь как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря.

Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет отправиться через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх.

Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов».