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06 февраля
Куда отправятся в День защитника Отечества туристы-индивидуалы?

Ведущие сервисы бронирования авибилетов предоставили нашему порталу последнюю статистику запросов на предстоящие в конце месяца «длинные выходные»


Ведущие сервисы по поиску авиабилетов предоставили нашему порталу информацию о бронировании авиарейсов на период предстоящих в этом месяце «длинных» выходных с 23 по 25 февраля.  

Так, по данным сервиса поиска билетов Aviasales, популярными направлениями среди туристов, которые хотят провести праздничные дни в россии, стали Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений спросом пользуются Тбилиси, Прага, Бангкок, Тель-Авив и Стамбул.

 

Как уточнили в Aviasales, билеты на февральские праздники выгодно покупать заранее. "Например, билеты в Таиланд, топовое направление прошлого года, в июле продавались за 27 тыс. рублей вместо 45. На 100% за пять–шесть месяцев дорожает популярная Европа. Италия и Германия вырастает с 8–10 в августе до 20–23 тысяч рублей в январе", — рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

 

Среди внутренних направлений рост цен демонстрирует Санкт-Петербург — с декабря к февралю стоимость вырастает вдвое. То же самое происходит с билетами в Минеральные Воды и Сочи. Постоянными остаются Москва и Симферополь. Вне зависимости от количества дней до поездки цены в феврале держатся примерно на одном уровне.

 

В то же время сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner также назвал самые популярные, а также самые дорогие и самые дешевые направления на предстоящий День защитника Отечества.

Первую строчку рейтинга популярности, как и в прошлом году, в рейтинге сервиса занимает Сочи. На втором месте, также аналогично 2017 году, Москва. А третий лидер изменился – им стал Милан. Итальянская столица моды поднялась в списке сразу на четыре позиции, обогнав любимые россиянами Прагу и Мюнхен. Тбилиси занял шестое место, Минеральные Воды – седьмое, а Санкт-Петербург – восьмое.

Еще одним большим «взлетом» на выходные по случаю 23 февраля стал Стамбул, который переместился с 19 на 9 место. Замыкает первую десятку столица Каталонии, Барселона.

 

Однако не все самостоятельные путешественники выбирают популярные и относительно бюджетные направления для небольших февральских каникул. Так, по данным Skyscanner, самый дорогой билет из России на праздники – на остров Бора-Бора в Тихом океане – обошелся неизвестному любителю экзотики в 497,5 тысяч рублей.

Вторым рекордно дорогим бронированием стал перелет на Сан-Кристобаль, один из Галапагосских островов, за 210 тысяч рублей.

 

При этом самыми бюджетными заграничными направлениями на 23 февраля в этом году стали Загреб (Хорватия), Дебрецен (Венгрия) и Гюмри (Армения). Средняя цена билета в эти города из России составила от 4 до 6 тыс. руб.

Среди российских направлений самым демократичным стал Брянск (около 2,5 тыс. руб. за билет туда-обратно).

 

Наконец, сервис Momondo напоминает, что в этом году День защитника Отечества подарит россиянам только один дополнительный выходной вместо прошлогодних двух. Вероятно, поэтому многие наши соотечественники решили отметить праздник дома - спрос на авиабилеты этот период снизился по сравнению с прошлым годом  на 78%. При этом среди тех, кто все же планирует путешествие, более трети (36%) рассматривают поездки по России.

 

Самым востребованным и одновременно самым доступным направлением  (см. таблицу) при этом  стала Москва. Перелеты в столицу стоят в среднем 10,8 тыс. руб. Сочи, лидирующий в прошлом году, теперь занимает вторую строчку рейтинга. А Санкт-Петербург, как и годом ранее, оказался на четвертом месте.

 

Наибольшую популярность среди зарубежных городов снискала Прага – даже несмотря на среднюю стоимость перелета в 23,2 тыс. руб. Остальные европейские направления, вошедшие в Топ-10, разместились во второй половине рейтинга. Милан – самое бюджетное среди них – занял шестую строчку. Барселона, Амстердам и Мюнхен, занимавшие в прошлом году последние три позиции, выбыли из списка.

На пятой строчке разместился Стамбул – единственный город в рейтинге, показавший положительную динамику.

/TOURBUS.RU

  

Топ-10 направлений на 23-25. 02. 2018 г.

Стоимость перелета в 2018 г. 

Динамика цен по сравнению с 2017 г.

Москва

10 829 руб.

-9,77%

Сочи

16 225

-1,83%

Прага

23 204

-3,63%

Санкт-Петербург

13 642

3,38%

Стамбул

16 942

-7,72%

Милан

17 672

-14,93%

Рим

24 393

-3,35%

Тбилиси

20 399

-9,89%

Будапешт

20 902

-6,34%

Париж

32 469

20,12%

 


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