Новости Куда отправятся в День защитника Отечества туристы-индивидуалы? Ведущие сервисы бронирования авибилетов предоставили нашему порталу последнюю статистику запросов на предстоящие в конце месяца «длинные выходные»

Ведущие сервисы по поиску авиабилетов предоставили нашему порталу информацию о бронировании авиарейсов на период предстоящих в этом месяце «длинных» выходных с 23 по 25 февраля. Так, по данным сервиса поиска билетов Aviasales, популярными направлениями среди туристов, которые хотят провести праздничные дни в россии, стали Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений спросом пользуются Тбилиси, Прага, Бангкок, Тель-Авив и Стамбул. Как уточнили в Aviasales, билеты на февральские праздники выгодно покупать заранее. "Например, билеты в Таиланд, топовое направление прошлого года, в июле продавались за 27 тыс. рублей вместо 45. На 100% за пять–шесть месяцев дорожает популярная Европа. Италия и Германия вырастает с 8–10 в августе до 20–23 тысяч рублей в январе", — рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис. Среди внутренних направлений рост цен демонстрирует Санкт-Петербург — с декабря к февралю стоимость вырастает вдвое. То же самое происходит с билетами в Минеральные Воды и Сочи. Постоянными остаются Москва и Симферополь. Вне зависимости от количества дней до поездки цены в феврале держатся примерно на одном уровне. В то же время сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner также назвал самые популярные, а также самые дорогие и самые дешевые направления на предстоящий День защитника Отечества. Первую строчку рейтинга популярности, как и в прошлом году, в рейтинге сервиса занимает Сочи. На втором месте, также аналогично 2017 году, Москва. А третий лидер изменился – им стал Милан. Итальянская столица моды поднялась в списке сразу на четыре позиции, обогнав любимые россиянами Прагу и Мюнхен. Тбилиси занял шестое место, Минеральные Воды – седьмое, а Санкт-Петербург – восьмое. Еще одним большим «взлетом» на выходные по случаю 23 февраля стал Стамбул, который переместился с 19 на 9 место. Замыкает первую десятку столица Каталонии, Барселона. Однако не все самостоятельные путешественники выбирают популярные и относительно бюджетные направления для небольших февральских каникул. Так, по данным Skyscanner, самый дорогой билет из России на праздники – на остров Бора-Бора в Тихом океане – обошелся неизвестному любителю экзотики в 497,5 тысяч рублей. Вторым рекордно дорогим бронированием стал перелет на Сан-Кристобаль, один из Галапагосских островов, за 210 тысяч рублей. При этом самыми бюджетными заграничными направлениями на 23 февраля в этом году стали Загреб (Хорватия), Дебрецен (Венгрия) и Гюмри (Армения). Средняя цена билета в эти города из России составила от 4 до 6 тыс. руб. Среди российских направлений самым демократичным стал Брянск (около 2,5 тыс. руб. за билет туда-обратно). Наконец, сервис Momondo напоминает, что в этом году День защитника Отечества подарит россиянам только один дополнительный выходной вместо прошлогодних двух. Вероятно, поэтому многие наши соотечественники решили отметить праздник дома - спрос на авиабилеты этот период снизился по сравнению с прошлым годом на 78%. При этом среди тех, кто все же планирует путешествие, более трети (36%) рассматривают поездки по России. Самым востребованным и одновременно самым доступным направлением (см. таблицу) при этом стала Москва. Перелеты в столицу стоят в среднем 10,8 тыс. руб. Сочи, лидирующий в прошлом году, теперь занимает вторую строчку рейтинга. А Санкт-Петербург, как и годом ранее, оказался на четвертом месте. Наибольшую популярность среди зарубежных городов снискала Прага – даже несмотря на среднюю стоимость перелета в 23,2 тыс. руб. Остальные европейские направления, вошедшие в Топ-10, разместились во второй половине рейтинга. Милан – самое бюджетное среди них – занял шестую строчку. Барселона, Амстердам и Мюнхен, занимавшие в прошлом году последние три позиции, выбыли из списка. На пятой строчке разместился Стамбул – единственный город в рейтинге, показавший положительную динамику. /TOURBUS.RU Топ-10 направлений на 23-25. 02. 2018 г. Стоимость перелета в 2018 г. Динамика цен по сравнению с 2017 г. Москва 10 829 руб. -9,77% Сочи 16 225 -1,83% Прага 23 204 -3,63% Санкт-Петербург 13 642 3,38% Стамбул 16 942 -7,72% Милан 17 672 -14,93% Рим 24 393 -3,35% Тбилиси 20 399 -9,89% Будапешт 20 902 -6,34% Париж 32 469 20,12%

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