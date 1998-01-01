«TUI Россия» и Mouzenidis Travel создают альянс на греческом направлении

О создании стратегического альянса двух крупных российских туроператоров было объявлено в ходе прошедшей сегодня в столице пресс-конференции, в которой приняли участие генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура, заместитель директора по продукту и операционной деятельности «TUI Россия» Владимир Рубцов, генеральный директор Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис и генеральный директор «Музенидис Трэвел Россия» Александр Цандекиди.

Как было рассказано в ходе встречи с журналистами, партнерсий альянс «TUI Россия» с одним из ведущих греческих туроператоров «Музенидис Трэвел» образован с целью заключения совместных контрактов с отелями, расширения ассортимента греческих курортов в линейке TUI, повышения качества предлагаемых услуг и увеличения объемов продаж.

Как отметил Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия», «Одна из целей компании TUI – рост на российском рынке, в том числе и благодаря качественному расширению ассортимента греческих курортов и отелей в нашем портфолио.

Высокий спрос на отдых в Греции показывает, что это направление с большим потенциалом. Сегодня мы заручаемся поддержкой надежного греческого туроператора, с целью совместного контрактинга ключевых отелей и планируем «выставить на витрину» новый интересный продукт, дать партнерским агентствам возможность продавать больше Греции с TUI, и увеличить объемы более чем в три раза».

По словам г-на Демуры, в новом летнем сезоне туроператор TUI представит расширенное предложение по уже знакомым клиентам TUI популярным греческим островам – Крит, Корфу и Родос. Кроме этого, в летней программе туроператора появятся Халкидики, Пелопоннес, экскурсионные и комбинированные туры в Афины, вызывающие особенный интерес у туристов.

Раннее бронирование туров по всем странам на лето 2018 уже открыто, и новые греческие курорты и отели будут полностью представлены на сайте TUI до конца февраля.

В свою очередь Георгий Масманидис, генеральный директор Mouzenidis Travel Greece отметил: «Многогранные возможности туроператора «Музенидис Трэвел» позволяют создавать и предлагать беспрецедентное разнообразие туров и вариантов поездок в Грецию. Сотрудничество с TUI мы считаем значительным шагом в системе партнерских проектов. На всех курортах Греции, которые связаны с Россией прямыми перелетами, мы позаботились о гарантийной квоте в отелях, как для «Музенидис Трэвел», так и для компании «TUI Россия». Операторы смогут нарастить свои объемы и подтверждать бронирования даже в самый разгар сезона.

Наш приоритет – сохранять и укреплять свои позиции по развитию и продвижению Греции, показывать вариативность этого направления и предлагать круглогодичные возможности отдыха в Греции, в том числе благодаря партнерству c надежным туроператором с такими же принципами ведения бизнеса и деловыми приоритетами, как и в нашей компании».

Туроператоры рассчитывают, что в новом сезоне «Лето – 2018» партнерство принесет обеим сторонам значительное увеличение объемов продаж Греции на российском рынке и станет успешным стартом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Тараса Демуры, за счет альянса TUI Россия увеличит туропоток в три раза по сравнению с прошлым годом – до 60 тыс. чел. Александр Цандекиди же планирует отравить в Грецию на 20–30 % больше туристов, чем в 2017 году, увеличив объем потока с 215 тыс. до 250–260 тыс.

Напомним, что туроператор «TUI Россия», работающий с 2009 года, является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group и обслуживает в год более 500 тыс. туристов, а также включает свыше 300 турагентств (собственных и уполномоченных).

Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Турцию, Испанию, Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию, Черногорию, Сербию, Грецию, Кипр, ОАЭ, Израиль, Шри-Ланку, Индонезию и др. В 2015 году компания вышла на рынок туризма по России, предложив клиентам отдых в Сочи, а также экскурсионные программы.

В свою очередь, «Музенидис Трэвел» - туроператор с 23-летним опытом успешной работы, предлагающий туры в Грецию, а также в страны Восточной, Южной Европы и Азии, лидер туристической индустрии Греции в области инкаминга. В 2017 г. компания обслужила более 450 000 туристов в Греции.

Является головной компанией международного холдинга Mouzenidis Group, объединяющего два десятка компаний в сфере туризма и услуг, включая авиакомпанию Ellinair Mouzenidis Group, сеть отелей Bomo Club, девелоперскую компанию Grekodom, паломнический центр «Солунь» и др.