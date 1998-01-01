В Петербурге расширяют полетные программы в Германию

Дрезден станет шестым пунктом назначения в Германии в маршрутной сети аэропорта Пулково: полеты по этому направлению планирует начать авиакомпания Germania с 26 апреля. При этом с точки зрения организованного туризма Дрезден может оказаться даже более интересным, чем другие немецкие города, куда уже летают рейсы из Пулково. – сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В настоящее время регулярные прямые полеты из Петербурга выполняются в такие немецкие города, как Берлин (аэропорты Шёнефельд и Тегель), Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне. При этом, кроме летающей в Тегель S7 Airlines, все остальные направления обслуживают а/к «Россия» (Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен) или Lufthansa (Мюнхен и Франкфурт-на-Майне).

По результатам 2017 года прямыми рейсами между Петербургом и городами ФРГ воспользовались свыше 600 тыс. человек (на 20% больше прошлогоднего), а Франкфурт-на-Майне стал вторым по популярности зарубежным аэропортом для вылетающих из «Пулково» пассажиров.

В 2018-м линейка немецких программ расширится еще больше. Так, с 26 марта планирует начать рейсы во Франкфурт-на-Майне авиакомпания «Уральские авиалинии»: перелеты будут выполняться 5 раз в неделю (c понедельника по пятницу) по удобному для пассажиров расписанию. А с 26 апреля на маршрут Петербург-Дрезден выйдет Germania, которая возвращается в Россию после трехлетнего перерыва.

Предполагается, что Germania станет летать из Питера в Дрезден на Boeing-737 (148 кресел эконом-класса) по понедельникам и пятницам. Если учесть, что весной начинает летать из Петербурга в Кельн и «Победа», ассортимент немецких направлений существенно расширяется.

Как заявила по этому поводу, выступая в Российско-Германской внешнеторговой палате в Петербурге Светлана Малюк, менеджер Germania по России, стоимость билета в одну сторону будет начинаться от 69 евро. «Мы готовы активно сотрудничать с представителями туристического бизнеса и поэтому у компании имеется целый набор тарифов, которые могут быть использованы при организации путешествий с помощью наших лайнеров», - подчеркнула она.

В числе таких предложений она назвала туроператорские тарифы, групповые тарифы (при численности группы от 10 человек), а также специальные PEP-тарифы для сотрудников турагентств. Кроме того, маршрутная сеть перевозчика может быть интересна российским туристам и для продолжения путешествия, поскольку его лайнеры активно летают не только в Испанию или Португалию, но и в Египет.

«Если перевозчики расширяют полетные программы по этим направлениям, это означает наличие на них оплаченного спроса, - констатировал расширение немецких маршрутов коммерческий директор управляющей «Пулково» компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Евгений Ильин. – Аэропорты Германии всегда пользовалась спросом и как конечные пункты поездок, и как транзитные для совершения путешествий в другие страны».

Что касается новых пунктов назначения, в Петербурге из них больше всего выделяют Дрезден и Саксонию в целом. «Дело в том, что Франкфурт-на-Майне традиционно является одним из главных пересадочных пунктов в Европе, а все другие имеющиеся направления давно освоены, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Дрезден – это настоящая новинка, которая позволяет не только организовывать новые интересные туры в города Саксонии и по Германии в целом, но и, с учетом наличия прямой авиаперевозки в Дрезден, создавать комбинированные предложения с посещением соседних стран (таких как Чехия, Австрия или Венгрия).

Скорее всего, из всех новых немецких направлений Пулково это будет пользоваться наибольшим спросом».

/TOURBUS.RU