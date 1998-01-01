Москва хочет стать мировой столицей квест-туризма

В столице прошли круглый стол и пресс-конференция, посвященные развитию квест-индустрии и ее взаимодействию с турбизнесом

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялись круглый стол и пресс-конференция Национальной Ассоциации Участников Квестиндустрии (НАУК) при участии всемирного агрегатора квестов– компании Escape Token, - сообщает наш корреспондент.

Участники представили обзор текущей ситуации на рынке квест-индустрии в России и мире, обсудили вопросы государственного регулирования отрасли, безопасности квестов, развития квест-индустрии.

Квестом, как известно, называется игра на улице либо в специализированном помещении с необходимыми декорациями и оборудованием: её участники выполняют поставленные перед ними задания, чтобы в итоге наверняка достигнуть поставленной перед ними цели. Такие игры продолжаются иногода до нескольких часов, участвуют в них до 20-30 человек.

В туризме наиболее популярны так называемые escape-квесты, основная задача которых — выбраться из закрытой комнаты, и перформансы, в которых нужно или найти выход, решив множество заданий, или достичь определенной цели. Основные критерии оценки квестов — сюжет, атмосфера, трудность, безопасность, и нередко - «страшность» (так называемые horror-квесты).

«Квесты позволяют не только проявить смекалку, но и узнать много нового из области истории и культуры разных стран, нередко в обстановке, полной ярких эмоций, - считает зам. главного редактора независимого рейтингового агентства «Гильдия квестов» Юлия Шкель. - Россия является абсолютным лидером лидером в области квест-туризма: по нашим сведениям, в России работает около 4 тысяч квестов, в то время как в США – 1,5 тыс., а в Европе – 1 тыс.

Среди городов безусловным мировым лидером является Москва, где доступно около 600 различных квестов. В Москве наибольшим спросом пользуются escape-квесты, а в Санкт-Петербурге — перформансы».

Одна из главных сегодняшних проблем квест-индустрии — ценообразование. «Так называемый «дешёвый» проект, билет на который стоит 1-2 тыс. рублей, просто не может быть качественным, - полагает вице-президент НАУК, соучредитель Boo Quest Александр Мироненко. - В цену качественного квеста (от 5-6 тыс. рублей за посещение) закладывается работа профессиональных актёров, аренда помещений, обеспечение безопасности участников и т.д.»

По его мнению, около половины травм, получаемых во время прохождения игр – это обычные ссадины и ушибы.

«И тем не менее в СМИ чаще именно эти случаи, - заметила г-жа Шкиль. – Хотя они редки и относятся не к жанру квеста в целом, а скорее к такой его разновидности, как horror performance».

«Экономическая ситуация сегодня в стране как минимум не самая лучшая, а поэтому те, у кого нет денег, всё равно будут ходить туда, где дешевле », - сказал член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков. - Конечно, есть статья УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за оказание услуг, причиняющих вред жизни и здоровью, но работает она очень слабо. Для индустрии необходимы чётко определённые стандарты отрасли в области безопасности и медицины, а их до сих пор не существует».

«Нашу деятельность нужно как-то регулировать. Надо лицензироваться либо создавать саморегулируемые организации, - заявил г-н Мироненко. –Реулирование приведет к тому, что «плохие», демпингующие проекты сами уйдут».

«Более того, я убеждена — сказала президент НАУК Анна Черкасова, - что лицензирование «убьет конкуренцию и повысит цены».

«Мы прекрасно знаем опыт лицензирования в других отраслях, потому что чаще всего лицензия фактически просто покупается. Безусловно, должно быть некое саморегулирование. И государство должно посмотреть:если саморегулирование приведет к наведению порядка в этой отрасли, то не будет необходимости вводить лицензирование», - поддержал её г-н Цветков.

«Сегодня у Москвы есть все шансы стать мировой столицей квест-туризма, - считает международный эксперт по турбезопасности Анна Павлова. - Причём квесты могут являться объектами сразу для нескольких видов туризма».

«У нас на выдумку все хороши. Осталось только объединиться», - подытожил встречу с журналистами управляющий квест-сети «Ловушка» Павел Суленко.

/TOURBUS.RU