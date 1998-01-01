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Росавиация пригрозила авиакомпании AZUR air прекращением полетов

Компании AZUR air и ANEX Tour, а также представители АТОР и «Турпомощи» прокомментировали ограничение срока действия сертификата эксплуатанта ведущей чартерной авиакомпании

В минувшие выходные туристическое сообщество было обеспокоено появившимся вечером в пятницу сообщением Росавиации о том, что ведомство ограничило до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании AZUR air.

Такое решение, сообщило ведомсвто, было принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика.

"В ходе проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года, в деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы. ООО "АЗУР эйр" в установленные актом сроки не подтвердило устранение выявленных несоответствий и замечаний в полном объеме", — отмечается в сообщении.

В соответствии с требованиями воздушного законодательства РФ, в отношении авиакомпаний, "в деятельности которых выявлены нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов", в сертификат эксплуатанта вводится либо ограничение срока действия, либо приостановление, либо аннулирование, пояснили в Росавиации.

"До 20 марта включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельности и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам. При устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством.

В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов", — сообщило ведомство.

В то же время в пресс-службе AZUR air сообщили, что в компании не видят затруднений в части устранения "в полном объеме несоответствий и недостатков", выявленных регулятором.

«В кратчайшие сроки будет подготовлена и подана заявка в Росавиацию на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта с приложением всех необходимых документов, свидетельствующих об устранении замечаний. Авиакомпания AZUR air продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки в полном объеме. На сегодняшний день компания является стабильным предприятием с точки зрения финансово-экономического состояния, лидером по пунктуальности выполнения чартерных рейсов», — заявил представитель к пресс-слуюжбы.

В то же время в компании ANEX Tour, ассоциированной с перевозчиком, заявили, что «Согласно опубликованной информации обозначена конкретная дата ввода ограничений, до которой полетные программы будут выполняться в соответствии с запланированным графиком. Перелет туристов, забронировавших туры с вылетом до указанной даты, будет осуществляться согласно запланированной программе».

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь отметили, что вероятнее всего проблемы AZUR air будут вскоре разрешены, и остановка полетов маловероятна. "Финансовое положение авиакомпании устойчивое, сами претензии не являются глобальными, а времени на их устранение Росавиацией дано вполне достаточно", — сообщили в АТОР.

В то же время глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также в одном из интервью выразил уверенность, что компании удастся устранить выявленные нарушения в отведённый период. «Вероятно, в Росавиации сочли реальным данный срок для выполнения требований ведомства. Важно, что на сегодняшний день все интересы пассажиров и заказчиков рейсов учтены, мы наблюдаем вполне разумные действия со стороны авиационных властей.

График будущей летней программы перевозчика будет утвержден в конце марта, поэтому в крайнем случае у авиакомпании есть время на возможные корректировки расписания», – уверен глава «Турпомощи».

Как сообщает «Интерфакс», в аэропорту Домодедово, где базируется AZUR air, вопрос, есть ли у авиакомпании задолженность за обслуживание, оставили без комментариев. "Мы не комментируем коммерческие детали взаимодействия с авиакомпаниями", — заявил агентству представитель аэропорта. Между тем, по данным источника агентства в компании, являющейся крупным контрагентом AZUR air, операционное состояние авиакомпании не вызывает обеспокоенности.

Напомним, что AZUR air является крупнейшей чартерной авиакомпанией России. Парк перевозчика состоит из 20 воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, семи Boeing 767-300 и пяти Boeing 737-800.

/TOURBUS.RU