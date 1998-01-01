Новости Горячие новости «TUI Россия» и Mouzenidis Travel объявят о создании альянса/ Роструд напомнил о предстоящих праздниках/ AZUR air починила внепланово севший в США самолет

«TUI Россия» и Mouzenidis Travel объявят о создании альянса Как сообщили нашему порталу в пресс-службе туроператора «TUI Россия», в понедельник операторы TUI и Mouzenidis Travel проведут пресс-конференцию, посвященную созданию стратегического альянса на российском туристическом рынке. В пресс-конференции примут участие генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура, заместитель директора по продукту и операционной деятельности «TUI Россия» Владимир Рубцов, генеральный директор Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис, генеральный директор «Музенидис Трэвел Россия» Александр Цандекиди. Подробности создания альянса двух туроператоров – на нашем портале в понедельник. Роструд напомнил о предстоящих праздниках В Роструде напомнили, что ровно через три недели в связи с празднованием в России Дня защитника Отечества будет три выходных дня подряд, с 23 по 25 февраля включительно, а по случаю празднования Международного женского дня россияне не будут работать с 8 по 11 марта включительно. "В этом году 23 февраля, День защитника Отечества приходится на пятницу и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на 1 час", — заявил сегодня "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. Две недели спустя у россиян будет еще 4 выходных дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня, сказал замглавы ведомства. "8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта пятницу. Это позволит отдыхать 4 дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье, 11 марта, включительно", — сказал собеседник агентства. Соответственно, среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет короче на 1 час, добавил г-н Шкловец. AZUR air починила внепланово севший в США самолет Самолет авиакомпании AZUR air, совершивший в среду внеплановую посадку в американском Атлантик-Сити, отремонтирован и в настоящее время летит в Москву для дополнительного осмотра, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. "По итогам проведенного ремонта самолет (Boeing 767-300 — ИФ) был признан полностью годным к эксплуатации. Борт вылетел из Атлантик-Сити в 5:47 по московскому времени, и его прибытие в Домодедово ожидается в 14:50 мск. По прибытии будет проведен дополнительный осмотр нашими техническими специалистами", — сказал собеседник агентства. По его словам, уже в субботу самолет планируется поставить на один из рейсов AZUR air. Согласно открытым данным, AZUR air эксплуатирует указанный Boeing 767 (VP-BXW) с 2015 года, до этого в течение 17 лет его арендовала Aeromexico. Текущий возраст борта — 19 лет. Напомним, что в минувшую среду российское консульство в Нью-Йорке сообщило, что самолет AZUR air, направлявшийся из Москвы в Варадеро (Куба) с 294 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити в связи с "повышенным расходом топлива", на которое обратил внимание экипаж судна. /TOURBUS.RU



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