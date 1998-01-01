Новости Египетские авиакомпании готовы поставить дополнительные внутренние рейсы для российских туристов Туроператоры обсуждают, вызовут ли интерес планируемые рейсы на курорты Красного моря с пересадкой в Каире

В преддверии возобновления регулярных авиарейсов из Москвы в Каир, египетские авиаперевозчики готовы заметно увеличить число внутренних перелетов на курорты Красного моря. Как заявил член совета директоров Ассоциации туроператоров Египта и глава офиса TEZ Tour в Египте Эхаб Вахдан, на которого ссылается РИА «Новости», местные авиакомпании «готовы увеличивать количество рейсов и поменять тип самолетов, чтобы перевозить больше пассажиров. Как только мы получим конкретные заявки на такие туры, мы будем готовы договариваться на внутренние авиаперевозки со стыковками в Каире». По его словам, пересадка в Каире займет не более двух часов. При этом г-н Вахдан уточнил, что параллельно сохраняется возможность отправить туристов и на автобусных трансферах из Каира в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Разумеется, такая поездка обойдется дешевле, чем стыковочные рейсы. По информации СМИ, сейчас нацперевозчик Egypt Air выполняет из Каира в Шарм-эль-Шейх и Хургаду около шести рейсов в день при цене от ста долларов за билет в одну сторону. В то же время местный лоукостер Nile Air предлагает перелет по этому же маршруту в два раза дешевле. В свою очередь, управляющий менеджер TEZ Tour Egypt в Хургаде г-н Тамер Саид сообщил, что, по его информации, «первым курортом, который получит разрешение на осуществление чартерных авиаперевозок из России, станет Хургада. Возможно, потому, что полеты над Синаем ещё вызывают опасения. Хургада предпочтительнее ещё и потому, что здесь есть военный аэродром и небо хорошо охраняется». «По моему мнению, наибольшим спросом у россиян будут пользоваться отели категории 4*, так как они рассчитаны на средний класс российских потребителей. Естественно, будут востребованы и отели более высоких категорий. При этом стоит учесть, что в египетских отелях категории 5 звёзд есть номера по $25, а есть и по $250», — добавил г-н Саид. Комментируя нам эту новость, Виктор Сухарев, начальник отдела стран Европы, ОАЭ и Египта компании KMP Group, отметил: «Что касается стыковочных рейсов из Каира, это неплохая идея, хотя лучше прямых рейсов, как это было раньше, ничего нет. Я за то, чтобы все вернулось на свои места. Но как альтернатива трансферу на автобусах через пустыню, запуск дополнительных внутренних рейсов – отличная идея. Это должно повысить уровень безопасности туристов, потому что по пустыне до курортов добираться 4-5 часов и автобус нужно сопровождать машинами с охраной. А это сложная логистика, тут «комар носа подточить не должен», поскольку вопрос идет о безопасности людей. Эти вопросы должны решать специалисты, положимся на их экспертное мнение». В свою очередь, Максим Додица, старший специалист по связям с общественностью компании ANEX Tour, отметил в беседе с нами: «На наш взгляд, дополнительные стыковочные рейсы из Каира в Шарм-эль-Шейх и Хургаду найдут своего потребителя. Но разница в стоимости и сложности в логистике может оказать влияние на массовость интереса к направлению». /TOURBUS.RU

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