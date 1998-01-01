Новости Туристическая общественность просит поскорее ввести льготы для внутреннего туризма Наши эксперты комментируют письмо профессиональных туробъединений главе Совета Федерации с просьбой принять закон о налоговых льготах при оплате отдыха на российских курортах

Как сообщает РСТ, руководители общественных организаций в сфере туризма направили коллективное письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта о предоставлении налоговых льгот для работодателей, оплачивающих отдых сотрудников внутри страны. Письмо подписали президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, глава Национальной курортной ассоциации Александр Разумов, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Центрального совета по туризму и отдыху Виктор Пугиев, ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов, президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Как напомнил РСТ, законопроект № 162100-7 «О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» был внесен в Госдуму комитетом Совета Федерации по социальной политике, получил одобрение бюджетного комитета Госдумы и был принят в первом чтении в сентябре 2017 года. Как пояснил в ходе парламентских слушаний председатель Комитета по социальной политике Валерий Рязанский, поправки наделяют работодателей правом учесть в налоговой базе по налогу на прибыль затраты на оплату отдыха сотрудников. В этом случае база по налогу на прибыль будет включать расходы на услуги, оказанные по договору о реализации путевки, заключенному работодателем с туркомпанией. При этом налоговая база будет учитывать затраты исключительно на поездки по России в пределах 50 тысяч рублей на человека в год. Валерий Рязанский отметил, что такая налоговая льгота пойдет на пользу работникам и работодателям, а также послужит развитию внутреннего туризма. В обращении к Валентине Матвиенко отмечается, что турбазы, санатории и пансионаты, гостиничные комплексы во внесезонный период, как правило, не заполнены. Введение налоговых льгот, как сказано в письме, расширит возможности их более эффективного использования. Льготы станут импульсом развития как внутреннего, так и въездного туризма, а также будут способствовать развитию экономики курортных регионов. По словам главы РСТ Сергея Шпилько, возможно, сразу закон не приведет к резкому росту турпотоков, но создаст механизм для более активного участия работодателей в загрузке российских курортов. Его затем можно развивать, что приблизит нас к европейским стандартам социальной помощи, направляемой на оздоровление малообеспеченных групп населения. «Я представляю, как непросто было довести этот законопроект даже до первого чтения, так что затягивание дальнейшего рассмотрения не удивляет. Надеюсь, закон все же будет принят, и это тот случай, когда инициативу сенаторов надо поддержать всем миром», – сказал г-н Шпилько. Как отметила в беседе с нами Ирина Глазкова, исполнительный директор компании «Роза Ветров», «введение подобных льгот - очень хороший ход. Разговоры об этом идут уже давно, и будет здорово, если получится этот проект претворить в жизнь. Но здесь важно детально проработать механизм его реализации, обозначить, какие суммы компания может потратить на путевки сотрудников, сколько она сможет вернуть, какой пакет документов для этого потребуется. Обязательно нужно прописать, будет ли компания предоставлять своим работникам просто путевки на отдых или же туда будет входить дорога от дома сотрудника до места назначения. Этот момент особенно актуален для жителей регионов, ведь если затраты человека на дорогу будут превышать стоимость самой путевки, то смысл этой льготы непонятен. Но в целом идея очень хорошая, которая при правильном подходе может помочь повысить интерес к путешествиям по России». В свою очередь, в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН нашему порталу заявили, что «очевидно, что такие поправки увеличат количество компаний, которые будут приобретать путевки для своих сотрудников. А это значит, что поток туристов на российские курорты увеличится, что положительно повлияет на развитие внутреннего туризма. При этом важно, чтобы данный механизм работал без сбоев и не требовал от работодателя выполнения сложных документационных процессов». /TOURBUS.RU

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