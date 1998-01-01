Новости Air Arabia начинает полеты в Шереметьево Вчера в Шереметьево прошла презентация новых рейсов национального перевозчика эмирата Шарджа в ведущий столичный аэропорт

Вчера в аэропорту Шереметьево состоялась пресс-конференция, посвящённая презентации инаугурационного рейса авиакомпании Air Arabia в Шарджу, - сообщает наш корреспондент. Шереметьево стало уже вторым московским аэропортом в расписании компании. Напомним, что с 2011 года авиаперевозчик из ОАЭ летает в столичный аэропорт Домодедово. «Air Arabia, первый, а сегодня ведущий, лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки, родился в октябре 2003 года и начинался с двух видавших виды самолётов, - рассказала, представляя авиакомпанию, управляющий менеджер по России Яна Вазири. - Сегодня наш парк – 39 новых аэробусов А-320, и из пяти базовых аэропортов мы летаем по 139 направлениям, в том числе в Домодедово. Шереметьево стало 140-м”. Таким образом, Air Arabia стала первым перевозчиком в Шереметьево, с 1 февраля выполняющим регулярные рейсы по маршруту Шарджа - Москва – Шарджа. “Турпоток из России в ОАЭ в минувшем году достиг 2 млн человек, что на 40% больше, чем в 2016-м, - добавила г-жа Вазири, - и мы уверены, что пассажиры по достоинству оценят преимущества нашей авиакомпании. К ним я бы отнесла первую среди лоукостеров программу лояльности и комфортные условия перелёта: бизнес-класса на наших самолётах нет, а расстояние между креслами составляет 82 см – это фактически эконом-класс премиум”. На пресс-конференции отмечалось также, что сегодня самым популярным у российских туристов является эмират Дубай, новый же рейс Air Arabia позволит им познакомиться с достопримечательностями двух сравнительно небольших эмиратов – Шарджи и находящегося в 40 минутах езды от аэропорта Рас-эль-Хайма. "Мы рады приветствовать Air Arabia в качестве нашего нового партнёра: Ближний Восток является одним из ключевых международных направлений для нас, - заявил первый заместитель генеральный директор по производству Международного аэропорта Шереметьево Андрей Никулин. - Полагаю, что комфорт и сервис Air Arabia будут по достоинству оценены пассажирами и популярность маршрута будет постоянно возрастать. В свою очередь, аэропорт Шереметьево – в прошлом году он вошёл в тройку самых пунктуальных среди крупных аэропортов мира – готов предоставить комплекс высококлассного обслуживания для пассажиров и лайнеров авиакомпании с использованием современной инфраструктуры и технологий”. «Москва - один из крупнейших культурных центров мира, и аэропорт Шереметьево успешно дополняет маршрутную сеть, предоставляя нашим клиентам еще больший выбор и комфорт для путешествий, - сказал прибывший с презентационным рейсом основатель и генеральный директор группы компаний Air Arabia Адель Аль Али. - Благодаря удобным и доступным вариантам полётов, мы продолжаем предлагать клиентам лучший сервис и уверены, что новый пункт вылета станет успешным дополнением к уже существующим рейсам в Москву. А это делает столицу России уникальным направлением на нашей карте маршрутов". С 1 февраля рейсы Air Arabia Шарджа – Шереметьево – Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Рейс G9 951 вылетает из Международного аэропорта Шарджи (SHJ) в 09:10 (местное время) и прилетает в Шереметьево в 13:35 (московское время). Обратный рейс G9 952 из аэропорта Шереметьево вылетает в 14:35 (московское время) и прилетает в Шарджу в 20:45 по местному времени. А уже с 1 марта полёты Air Arabia из Шереметьево станут ежедневными. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка