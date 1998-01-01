Новости Профессионалы считают, что систему приема китайских туристов нужно срочно менять Туркомпании из ряда регионов России обсудили многочисленные «подводные камни» безвизового турпотока из Китая в нашу страну

На состоявшейся вчера в петербургском Агентстве Бизнес-новостей пресс-конференции, посвященной острым проблемам въездного туризма из КНР, наблюдался аншлаг – сообщает наш корреспондент в Северной столице. В ходе встречи со СМИ выступили представители не только петербургского туристического бизнеса, но и сотрудники компаний из Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока и Москвы. Основным выводом практически всех выступивших стала констатация того факта, что за последние пару лет в России сформирована система приема китайских туристов, которая фактически неподконтрольна государству и не приносит ни ему, ни отечественному туристическому бизнесу ощутимой прибыли. Общее мнение образно выразил председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан, который без обиняков заявил, что «к сожалению, безвизовый туризм на этом направлении все чаще из российско-китайского становится китайско-китайским». Он пояснил: уже сейчас система приема безвизовых туристов из КНР стала «вещью в себе», поскольку и на территории России их обслуживанием чаще всего занимаются люди и компании, которые не находятся под российской юрисдикцией. «В результате деньги за обслуживание китайских гостей все чаще не покидают пределов КНР, а привлечение к их приему российских специалистов и компаний становится все более редким», - констатировал он. Представители турбизнеса подтвердили: прием туристов из КНР все чаще происходит «по-серому» и «по-черному». В частности, Кира Журавская, генеральный директор туроператора «Бест Драйв» сообщила, что «в сферу обслуживания безвизовых туристов из КНР вместо российских специалистов привлекают нелегалов». «Вместо наших гидов используют граждан Китая, а принимающие туристов люди и компании уже обзавелись своими автобусами, отелями и ресторанами, - отмечает она. – Очевидно, что российский турбизнес все больше вытесняется из сферы приема китайских туристов и, несмотря на рост объемов приема, ни компании, ни государство не получают прибыли». Примерно в том же духе высказался и руководитель компании «Луна» Константин Яхонтов. «Суть проблемы состоит в том, что конкурировать с китайской стороной нам предлагают на неравных, нечестных основах, - заявил он. – И очевидно, что проблему надо решать в корне именно на нашей стороне, использовав уже имеющийся международный опыт». Особенно острой проблема выглядит по части использования в процессе приема туристов из КНР наших гидов. Президент Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачёва констатировала: при наличии в городе на Неве около трехсот имеющих все мыслимые разрешения гидов-переводчиков, к обслуживанию безвизовых гостей из КНР привлекаются единицы. «Это происходит благодаря тому, что китайская сторона, используя лазейки в российском законодательстве, вместо российских гидов продолжает использовать нелегалов», - считает она. С этим полностью согласна, к примеру, ее коллега из Москвы Алина Муравьева. «Имея возможность читать сообщения в китайских интернет-блогах, могу уверить, что китайцы в них прямо пишут о том, что в России «все можно купить», - сообщила она. – В том числе и в туристическом бизнесе». По оценке Татьяны Кокотовой из Иркутска, за последние 3-4 года число китайских обслуживающих компаний в регионе выросло примерно в …20 раз. «Иногда складывается такое впечатление, что не только туристический бизнес, но и весь бизнес целиком скоро будет под контролем китайских предпринимателей», - делится она. Что делать? По мнению присутствовавшего на встрече уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова, прежде всего надо поставить законодательные преграды происходящему. «Если китайский бизнес находит в законе такие лазейки, которые позволяют ему вытеснять российский – надо их ликвидировать», - полагает он. По общей оценке, ключевым моментом здесь должно стать законодательное введение нормы о том, что обслуживанием безвизовых китайских туристов в России может заниматься только гражданин страны с соответствующими полномочиями. «А не работающий по доверенности от турфирмы человек, которым может быть практически любой, включая иностранца», – подчеркивает Константин Яхонтов. Большая часть собравшихся уверена: как только российские гиды-переводчики китайского языка получат исключительное право обслуживать гостей из КНР, проблема во многом будет решена. /TOURBUS.RU

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