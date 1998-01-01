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02 февраля
Выяснилось, куда стоит поехать экономным туристам

Компания Skyscanner предоставила нашему порталу результаты последнего рейтинга самых недорогих стран для отдыха россиян в этом году


Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на билеты из России, а также расходы на месте для популярных направлений – и составил рейтинг из топ-10 стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых в 2018 году.

 

Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях.

 

Цены на авиабилеты были получены из собственной статистики Skyscanner. Средняя цена включает стоимость билетов из всей России – от Калининграда до Владивостока.

Для определения средних цен на проживание были использованы данные сервиса «Скайсканер Отели», а также открытая информация с сайта Airbnb и экспертные мнения опытных путешественников. 

Расходы на месте, включая питание, транспорт и развлечения, оценивались на основании данных в открытом доступе (например, сайтов budgetyourtrip.com и numbeo.com) с учетом мнения путешественников, которые сейчас находятся в выбранных странах или недавно оттуда вернулись.

 

Суммируя стоимость перелета и траты на месте, Skyscanner определил, что самой недорогой страной для путешествия из России является соседняя  Беларусь. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих составят около 76,5 тыс. руб. На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тыс. руб. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тыс. руб.

 

Интересно, что отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же – 85 тыс. руб. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете – 85,5 тыс. руб.

Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 тыс. руб. до 99 тыс. руб.

 

Как отметил, комментируя результаты исследования, Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, «Планируя путешествие, всегда обращайте внимание на соотношение цены авиабилета и сумму необходимых расходов на месте в день. Так, отдых в Европе и странах ближнего зарубежья выгоден при непродолжительной поездке (относительно высокие расходы на проживание и питание компенсируются недорогими авиабилетами), а для путешествия от двух недель и дольше можно смело рассматривать более далекие и экзотические направления.

 

Например, лететь во Вьетнам из России довольно дорого (около 60 тыс. руб. за билеты туда-обратно на двоих), однако, если учесть местные цены, двухнедельный отпуск там обойдется вам в сумму, аналогичную поездке в Румынию и будет даже на 4 тыс. руб. дешевле отдыха в Болгарии».

/TOURBUS.RU

 

Сколько стоит отпуск на двоих на 14 дней с авиаперелетом (в долларах США) 

Страна

Цена билетов

Расходы на месте

Бюджет поездки

Белоруссия

308

1050

1358

Молдавия

385

980

1365

Абхазия

378

1120

1498

Индия

909

602

1511

Армения

441

1078

1519

Азербайджан

426

1190

1616

Турция

506

1120

1626

Непал

1043

595

1638

Албания

590

1050

1640

Венгрия

423

1330

1753

Польша

461

1316

1777

Казахстан

602

1190

1792

Вьетнам

1049

756

1805

Румыния

592

1218

1810

Болгария

620

1260

1880

Черногория

593

1302

1895

Шри-Ланка

987

945

1932

Индонезия

1229

735

1964

Португалия

646

1372

2018

Марокко

810

1218

2028

Таиланд

1014

1120

2134

Кения

1187

1148

2335

Куба

1467

1288

2755




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