Новости Выяснилось, куда стоит поехать экономным туристам Компания Skyscanner предоставила нашему порталу результаты последнего рейтинга самых недорогих стран для отдыха россиян в этом году

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на билеты из России, а также расходы на месте для популярных направлений – и составил рейтинг из топ-10 стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых в 2018 году. Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях. Цены на авиабилеты были получены из собственной статистики Skyscanner. Средняя цена включает стоимость билетов из всей России – от Калининграда до Владивостока. Для определения средних цен на проживание были использованы данные сервиса «Скайсканер Отели», а также открытая информация с сайта Airbnb и экспертные мнения опытных путешественников. Расходы на месте, включая питание, транспорт и развлечения, оценивались на основании данных в открытом доступе (например, сайтов budgetyourtrip.com и numbeo.com) с учетом мнения путешественников, которые сейчас находятся в выбранных странах или недавно оттуда вернулись. Суммируя стоимость перелета и траты на месте, Skyscanner определил, что самой недорогой страной для путешествия из России является соседняя Беларусь. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих составят около 76,5 тыс. руб. На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тыс. руб. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тыс. руб. Интересно, что отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же – 85 тыс. руб. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете – 85,5 тыс. руб. Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 тыс. руб. до 99 тыс. руб. Как отметил, комментируя результаты исследования, Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, «Планируя путешествие, всегда обращайте внимание на соотношение цены авиабилета и сумму необходимых расходов на месте в день. Так, отдых в Европе и странах ближнего зарубежья выгоден при непродолжительной поездке (относительно высокие расходы на проживание и питание компенсируются недорогими авиабилетами), а для путешествия от двух недель и дольше можно смело рассматривать более далекие и экзотические направления. Например, лететь во Вьетнам из России довольно дорого (около 60 тыс. руб. за билеты туда-обратно на двоих), однако, если учесть местные цены, двухнедельный отпуск там обойдется вам в сумму, аналогичную поездке в Румынию и будет даже на 4 тыс. руб. дешевле отдыха в Болгарии». /TOURBUS.RU Сколько стоит отпуск на двоих на 14 дней с авиаперелетом (в долларах США) Страна Цена билетов Расходы на месте Бюджет поездки Белоруссия 308 1050 1358 Молдавия 385 980 1365 Абхазия 378 1120 1498 Индия 909 602 1511 Армения 441 1078 1519 Азербайджан 426 1190 1616 Турция 506 1120 1626 Непал 1043 595 1638 Албания 590 1050 1640 Венгрия 423 1330 1753 Польша 461 1316 1777 Казахстан 602 1190 1792 Вьетнам 1049 756 1805 Румыния 592 1218 1810 Болгария 620 1260 1880 Черногория 593 1302 1895 Шри-Ланка 987 945 1932 Индонезия 1229 735 1964 Португалия 646 1372 2018 Марокко 810 1218 2028 Таиланд 1014 1120 2134 Кения 1187 1148 2335 Куба 1467 1288 2755





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