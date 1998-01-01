|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
02 февраля
Выяснилось, куда стоит поехать экономным туристам
Компания Skyscanner предоставила нашему порталу результаты последнего рейтинга самых недорогих стран для отдыха россиян в этом году
Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на билеты из России, а также расходы на месте для популярных направлений – и составил рейтинг из топ-10 стран, которые предлагают самый бюджетный двухнедельный отдых в 2018 году.
Эксперты Skyscanner подсчитали предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников, которые едут в отпуск на 14 дней, живут в отеле или арендованной квартире, питаются в местных кафе и иногда в ресторанах, периодически пользуются городским транспортом и не отказывают себе в недорогих развлечениях.
Цены на авиабилеты были получены из собственной статистики Skyscanner. Средняя цена включает стоимость билетов из всей России – от Калининграда до Владивостока.
Для определения средних цен на проживание были использованы данные сервиса «Скайсканер Отели», а также открытая информация с сайта Airbnb и экспертные мнения опытных путешественников.
Расходы на месте, включая питание, транспорт и развлечения, оценивались на основании данных в открытом доступе (например, сайтов budgetyourtrip.com и numbeo.com) с учетом мнения путешественников, которые сейчас находятся в выбранных странах или недавно оттуда вернулись.
Суммируя стоимость перелета и траты на месте, Skyscanner определил, что самой недорогой страной для путешествия из России является соседняя Беларусь. Общие расходы на двухнедельную поездку на двоих составят около 76,5 тыс. руб. На втором месте Молдавия с бюджетом в 76,8 тыс. руб. Замыкает тройку Абхазия, 14-дневный отпуск в которой обойдется примерно в 84,3 тыс. руб.
Интересно, что отдых в Индии для среднестатистической пары из России стоит примерно столько же – 85 тыс. руб. При этом Армения занимает пятую строчку с незначительной разницей в бюджете – 85,5 тыс. руб.
Также в первую десятку попали Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия. Расходы на двухнедельное путешествие для двоих в эти страны в 2018 году составят от 91 тыс. руб. до 99 тыс. руб.
Как отметил, комментируя результаты исследования, Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, «Планируя путешествие, всегда обращайте внимание на соотношение цены авиабилета и сумму необходимых расходов на месте в день. Так, отдых в Европе и странах ближнего зарубежья выгоден при непродолжительной поездке (относительно высокие расходы на проживание и питание компенсируются недорогими авиабилетами), а для путешествия от двух недель и дольше можно смело рассматривать более далекие и экзотические направления.
Например, лететь во Вьетнам из России довольно дорого (около 60 тыс. руб. за билеты туда-обратно на двоих), однако, если учесть местные цены, двухнедельный отпуск там обойдется вам в сумму, аналогичную поездке в Румынию и будет даже на 4 тыс. руб. дешевле отдыха в Болгарии».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72