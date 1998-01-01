Новости Горячие новости Ростуризм просит проверить деятельность туроператоров «Матрешка-Тур» и «Жемчужная река»/ AZUR air доставила на Кубу высаженных накануне в США пассажиров/ Полиция Камбоджи арестовала десять иностранцев за "непристойные танцы"

Ростуризм обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить деятельность двух туроператоров Ростуризм обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить деятельность туроператоров «Матрешка-Тур» и «Жемчужная река». «Есть информация, что эти туроператоры системно не исполняют свои обязательства по договорам о реализации турпродуктов и осуществляют возвраты с денежных средств со значительной задержкой или не возвращают вообще», — говорится в письме ведомства, которое сегодня цитирует «Интерфакс». Ростуризм просит Роспотребнадзор «принять меры в случае выявления правонарушений и привлечь виновных лиц к ответственности во избежание роста социальной напряженности». В прошлом году у туроператоров «Матрешка-Тур» и «Жемчужная река» возникли проблемы с перевозкой туристов в Китай. Около 200 клиентов «Матрешки-Тур» застряли на китайском острове Хайнань, а туристы «Жемчужной реки» не смогли вылететь из России в Китай из-за отмены чартерных рейсов. Причиной отмены стало то, что авиакомпания «Икар», с которой у туроператоров был заключен договор, не получила допуск на полеты с китайской стороны. В результате им пришлось вывозить туристов рейсами других перевозчиков через материковый Китай, а также предлагать им другие варианты отдыха. AZUR air доставила на Кубу высаженных накануне в США пассажиров Авиакомпания AZUR air доставила на Кубу пассажиров, высаженных накануне в американском Атлантик-Сити из-за внеплановой посадки самолета, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. "Пассажиры рейса ZF 555 благополучно прибыли на Кубу в 8:52 по московскому времени", — рассказал собеседник агентства. Ранее, в среду российское консульство в Нью-Йорке сообщило в своем Twitter, что самолет AZUR air, направлявшийся из Москвы в Варадеро (Куба) с 294 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити "в связи с возникшей неисправностью двигателя". Однако позднее представитель авиакомпании опроверг эту информацию, заявив, что посадка не носила экстренного характера и была связана с "повышенным расходом топлива", которое заметил экипаж судна. После посадки лайнера спустя несколько часов ожидания разрешений от американских властей пассажиры были доставлены в терминал, для них было организовано питание, сообщала AZUR air. Позднее компания обещала направить лайнер за пассажирами из аэропорта Варадеро. Полиция Камбоджи арестовала десять иностранцев за "непристойные танцы" Группу из десяти иностранных туристов арестовали в камбоджийском городе Сиемрипе за "непристойные танцы", им может грозить арест до года и штраф в размере до $500, - сообщает газета The Phnom Penh Post. По данным издания, на вечеринку в частном доме в Сиемрипе, недалеко от знаменитого храма Ангкор-Ват, вчера прибыли 30 полицейских и арестовали 77 человек. Как заявила полиция, туристы танцевали в непристойных позах, сделали фотографии и выложили снимки в соцсетях. Часть из них отпустили после лекции о непристойном поведении, а десять человек, которых признали организаторами, арестовали. Туристы отправлены под стражу после суда, где им предъявили обвинение. Им грозит тюремное заключение от месяца до года и штраф в размере до $500. Шестеро из обвиняемых – граждане Великобритании, двое – Канады и один из Новой Зеландии. Гражданство одного ответчика не было идентифицировано. Это не первый случай, когда поведение туристов считают в Камбодже неуместным. Группа путешественников из Франции была арестована за позирование обнаженными перед храмовым комплексом Ангкор-Ват. Их оштрафовали на $750 и депортировали из страны. /TOURBUS.RU



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