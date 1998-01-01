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Все на борт!

Ежегодный В2В-Фестиваль круизов соберет в этом месяце в Москве и Санкт-Петербурге ведущих профессионалов круизного рынка

Ставший уже традиционным профессиональный Фестиваль круизов в прошлом году собрал представителей 26 ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, круизах на паромах, лайнерах и яхтах и даже экспедиционных круизах по Арктике и Антарктике.

Фестиваль стал своего рода «домашним портом базирования» для представителей круизных компаний - здесь участники могут презентовать свой турпродукт агентствам, рассказать о новых маршрутах, провести обучающие семинары, обсудить проблемы рынка и тенденции его развития, установить новые бизнес-контакты.

Участники фестиваля справедливо отмечают, что сегодня многие туристы «пресытились» «наземным» видом отдыха и хотят попробовать что-то новое, захватывающее и интересное. Современные круизные лайнеры оборудованы всем необходимым: развлекательными комплексами, барами и ресторанами, магазинами, спа-салонами, спорткомплексами, театральными залами и многим другим.

При этом у отдыхающих есть возможность посещать несколько стран за раз и избежать многочисленных процедур выезда и заезда в отель, трансферов и головной боли из-за потерянного багажа.

Мировой экономический кризис прошлых лет в наименьшей степени затронул круизную индустрию России и Европы, наоборот, даже был отмечен прирост потока туристов из Азии по российским водным маршрутам, в среднем спрос на морские круизы вырос на 25-30%.

В 2018 году Фестиваль круизов состоится:

21 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге в отеле «Эмеральд»

27 февраля 2018 г. в Москве в отеле «Марриотт Новый Арбат»

Свое участие в фестивале подтвердили:

«Инфлот круизы и путешествия», Costa, «Виа Марис», «Мостурфлот», Круизный Дом «МК», «Клуб путешествий Special», «Инфофлот», «Бриз Лайн», «ВодоходЪ», «Истлэнд», Cruise Line («Болеро Интур»), Booking Flot, «Карлсон Туризм», «НИКА», «Магазин круизов», Royal Caribbean International, «Черноморские круизы», "Посейдон Экспедишен", система бронирования "Хотелбук-сервис". и другие компании.

В рамках Фестиваля круизов будут организованы пресс-конференция, workshop для специалистов, мастер-классы и презентации круизных туроператоров, а также панельные дискуссии.

Дополнит деловую программу уникальная атмосфера праздника – запланированы квесты, анимация и лотерея с ценными призами от наших участников.

Приглашаем посетить мероприятие сетевые и независимые агентства, FIT- и MICE-компании, корпоративных клиентов!

Регистрация посетителей

Организатор: медиахолдинг "Турбизнес" при поддержке Ростуризма.

Официальный сайт фестиваля: www.festival-cruise.ru

Партнеры мероприятия: круизная компания Costa Cruises, страховая компания «Ингосстрах» и международная туристическая выставка "ОТДЫХ".

Дополнительная информация: Ирина Ильина, i.ilina@tourbus.ru, +7 (495) 723-72-72