Новости Raduga Travel надеется заинтересовать москвичей своими турецкими программами Наш портал выяснил подробности прихода в Москву крупного регионального туроператора, активно работающего на турецком направлении

В последние дни на профессиональных ресурсах активно обсуждается информация о том, что краснодарский региональный туроператор Raduga Travel готовится к выходу на столичный рынок с турами в Анталью с вылетом из Москвы. При этом один из участников туристического сообщества якобы обнаружил предложение девятидневного тура для троих взрослых и одного ребенка в мае в турецкий отель 5* «ультра всё включено» по цене в 114800 руб., при том, что такие же предложения у конкурентов начинаются от 132600. руб. Эта информация вызвала опасения турсообщества, что приход на новый для себя высококонкурентный столичный рынок новый игрок начнет с демпинга. Отметим, что на сайте компании говорится, что оператор «Радуга Травел Центр» работает на рынке с 2009 года и является одной из ведущих компаний Юга России по отправке туристов из Ставропольского и Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики и Ингушетии. Оператор предлагает вылеты в Стамбул, Анталью и Дубай из таких городов, как Нальчик, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, а теперь и Москва. Российские офисы оператора расположены в Москве, Краснодаре, Пятигорске и Нальчике, принимающий – в Анталье. Мы связались непосредственно с офисом компании «Радуга Травел Центр», где нам сообщили следующее: «Наша компания работает на Юге России с 2009 года, поэтому называть нас новыми игроками рынка - странно. Может быть, в Москве нас плохо знают, поскольку мы ранее предоставляли туры из столицы по запросу, и часто это было только размещение и трансфер, но на Юге мы известны, и никаких недопониманий с представителями местной туриндустрии у нас нет. Наше основное направление - Анталья, у нас там есть своя принимающая компания Raduga Travel. Кроме того, сейчас мы стали работать еще по одному направлению - ОАЭ. В Анталью мы летаем на рейсах турецкой авиакомпании Atlas GLobal, где у нас есть блок мест, если говорить о Дубае, то у нас есть мягкие блоки мест на рейсах flydubai и Emirates». Как отметили в компании, "непонятно, откуда появилась информация, что мы предоставляем девятидневный тур для троих по такой низкой цене - 114,8 тыс. рублей. Мы даже сами удивились и промониторили систему, но ничего не нашли. Конечно, мы можем дать более низкие цены на проживание в наших базовых отелях, но все равно разницы в 17800 рублей по сравнению с конкурентами у нас не будет. Наши цены в среднем совпадают с конкурентами, а иногда бывает так, что цена, которую они предлагают - ниже. Из Москвы мы будем выполнять рейсы в Анталью на крыльях авиакомпании «Турецкие авиалинии». С 24 апреля по 29 мая мы будем летать на направлении трижды в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям, а с 30 мая по 3 октября ежедневно". В свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», комментируя нам приход в Москву нового игрока на турецком направлении, отметил «Raduga Travel давно работает на рынке, на Юге России их очень хорошо знают, хотя для Москвы они новички. У них хорошие отношения с авиакомпанией Atlas Global, одно время президент Raduga Travel даже был её представителем в России. Сами представители туркомпании очень лояльны к агентствам, которые очень положительно отзываются о сотрудничестве с «Радугой». Я же, как представитель сети агентств, надеюсь, что Raduga Travel не будет поступать с московскими агентствами как, это делают многие другие компании и дадут минимальную комиссию 10%, потому что агентства «устали» работать за небольшие 6-7%. Можно сказать, что комиссия 10% - секрет успеха, который поможет быстро расширить их агентскую сеть». /TOURBUS.RU

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