Новости Чартерные авиакомпании вошли в число крупнейших перевозчиков России Эксперты комментируют увеличение на 25% числа перевезенных за год пассажиров чартерных рейсов

Практически все крупные перевозчики, специализирующиеся в основном на выполнении нерегулярных рейсов, по итогам 2017 года превысили уровень в миллион перевезенных пассажиров и продемонстрировали самые высокие коммерческие показатели. Такой вывод можно сделать по данным Росавиации, на днях опубликовавшей отчет об итогах работы гражданской авиации России в 2017 году, - сообщает наш корреспондент. Из него следует, что количество перевезенных чартерными компаниями пассажиров увеличилось в прошлом году как минимум на 25%. При этом многие перевозчики «выросли» куда больше. В частности, занявшая в общем списке крупнейших авиакомпаний страны 8-е место Azur Air перевезла более 3,747 млн пассажиров (на 59,9% больше показателей 2016 года), Royal Flight прибавила в объемах 50,8% (1,499 млн), а Nordwind увеличила показатель почти вдвое (+98,4%), до 3,548 млн пассажиров. Значительное увеличение пассажиропотока на «отпускных» направлениях позволило чартерным авиакомпаниям уверенно входить в вершину списка перевозчиков: по итогам 2017-го практически все заметные игроки этого рынка вошли в двадцатку (на двадцатом месте – I Fly), а все основные перевозчики (за исключением той же I Fly) превысили порог объема перевозки в миллион человек. Да и по остальным показателям чартерные перевозчики показывают пример успешной коммерческой эксплуатации лайнеров. В частности, у них самый высокий в России процент занятости кресел. Например, Azur Air, занимающая первое место в стране по этому показателю, в 2017 году увеличила его на 1,8% и довела до 96,6%. Это означает, что практически все места на ее рейсах были заняты. Тенденция очевидна: в прошлом году в рост пошли перевозки за рубеж. По данным Росавиации, если в целом количество перевезенных гражданской авиацией РФ пассажиров за год выросло на 18,6%, а объем внутренних – на 10,9%, то число перевезенных за рубеж – на 32,1%. Причем за пределы стран СНГ было отправлено на 38,1% пассажиров больше, чем годом ранее. «Очевидно, что из «отпускных» направлений самый весомый вклад в рост зарубежного турпотока внесла «открытая» в 2017-м Турция, - считает руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе Дмитрий Мазаников. – На нее пришлась как минимум половина всех чартерных рейсов. Однако и другие заграничные направления отдыха (Кипр, Греция и т. д.) тоже показали рост». Что касается перспектив сезона 2018 года, часть экспертов опасается нехватки лайнеров для перевозки туристов, вызванной проведением в России Чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий», полагает, что «необходимость доставки большого числа болельщиков и участников ЧМ-2018 в разные города России может спровоцировать дефицит провозных емкостей». «Если учесть, что команды и сопровождающих их фанатов надо будет постоянно возить между городами на фоне «высокого» сезона, в условиях активной эксплуатации лайнеров не исключена их нехватка, - считает он. – Не зря уже появились разговоры о возможности привлечения к перевозке болельщиков зарубежных компаний». Вместе с тем большая часть специалистов уверена - для существующего турпотока российские перевозчики обладают достаточным количеством бортов. И, скорее всего, в 2018-м основные показатели гражданской авиации снова вырастут, поскольку спрос на ее услуги ожидается большим, чем в 2017-м. /TOURBUS.RU

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