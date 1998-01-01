Новости Flydubai начинает летать из Шереметьево на новейших лайнерах Boeing 737 MAX 8 Туроператоры позитивно восприняли новую возможность попасть в Дубай на самолете последнего поколения, впервые начавшем полеты из России

Авиакомпания flydubai, которая, в дополнение к рейсам из Внуково, запустила в минувшем ноябре и ежедневные рейсы из аэропорта Шереметьево, теперь предлагает пассажирам из России возможность одним из первых оказаться на борту новейшего самолета Boeing 737 MAX 8, - рассказали нам в пресс-службе перевозчика. Авиаперевозчик представил свой первый Boeing 737 MAX 8 на Дубайском авиашоу в ноябре 2017 года. Авиакомпания flydubai разместила два крупнейших заказа в регионе на поставку узкофюзеляжных самолетов на авиасалонах в 2013 и 2017 годах. В течение следующих десяти лет авиакомпания получит 296 новых судов Boeing 737 MAX. По мере поставки бортов из этих заказов все больше пассажиров смогут путешествовать на самолетах новой модели по маршрутной сети flydubai. Бизнес-класс flydubai на самолетах Boeing 737 MAX 8 оборудован креслами, которые раскладываются в полноценную кровать. Пассажиры могут не только расслабиться в атмосфере уединения, но и выспаться во время полета. Новые кресла RECARO в эконом-классе, созданные для оптимизации пространства и комфорта, позволяют удобно разместиться, отдохнуть и насладиться перелетом. Бортовая развлекательная система с 11,6-дюймовым HD-экраном предлагает фильмы, телепередачи, музыку и игры на русском, английском и арабском языках. Кроме того, интерьер Boeing Sky interior с его плавными линиями создает расслабляющую атмосферу на борту. Джейхун Эфенди, старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и Европы, отмечает: «Мы начали выполнять полеты в Россию в 2010 году, и это важный рынок для нас. Наши пассажиры, путешествующие из Шереметьево, будут одними из первых, кто сможет изучить все особенности бортов Boeing 737 MAX 8 и попробовать на себе новый опыт путешествия с flydubai». «Мы поздравляем flydubai с тем, что авиакомпания стала первой в мире осуществлять перелеты в Россию на борту новейшего лайнера 737 MAX, - заявил Марти Бентротт, вице-президент по продажам в Турции, России, Африке, Центральной Азии и на Ближнем Востоке подразделения Boeing Commercial Airplanes. - Благодаря салону Boeing Sky interior и дополнительным конструктивным особенностям от авиакомпании flydubai самолет обеспечит пассажирам максимальный комфорт и удовольствие от полета». На сегодня маршрутная сеть авиакомпании в России включает 11 аэропортов и 10 городов: Казань, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву (Шереметьево и Внуково), Ростов-на-Дону, Самару, Уфу, Воронеж и Екатеринбург. Рейсы FZ 917/918 из аэропорта Шереметьево-Е в международный аэропорт Дубая, терминал 2, выполняются ежедневно. Вылет из Москвы в 06:25, прибытие в Дубай в 12:40. Вылет из ОАЭ в 0:55, прибытие в столицу России в 05:25 (время местное). Стоимость возвратного тарифа («туда-обратно») бизнес-класса начинается от 107147 рублей, включая все сборы и разрешение на провоз 40 кг регистрируемого багажа. Тариф эконом-класса начинается от 18230 рублей, включая 7 кг ручной клади. Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», комментируя решение перевозчика удвоить количество перелетов в Москву, заявил, что «данный план ранее был у авиакомпании Emirates, но, оценив риски, связанные с загрузкой бортов большой вместительности, единый центр управления двух перевозчиков принял решение расширить свое присутствие с помощью flydubai, ведь сегмент регулярного эконома менее рискованный. Я не могу сказать, что увеличение перевозки приведет к изменению конъюнктуры спроса, но «поубавит аппетиты» других компаний точно. В любом случае феноменального успеха ждать не стоит, но рейсы при этом будут грузиться хорошо, на старте продаж перевозчик дает хорошие тарифы, что простимулирует продажи, к тому же, думаю, порядка четверти мест взял себе в блок оператор «Натали Турс». Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур», в свою очередь, заявил нам: «Мы приветствуем решение flydubai увеличить свое присутствие в Москве. У перевозчика есть все шансы на успех, к тому же это решение демонстрирует рынку тот факт, что у регулярных перевозчиков тоже есть ресурсы, что очень важно на фоне массового увеличения объемов чартерной перевозки на этом направлении. При этом Emirates все-таки больше грузится транзитными пассажирами, которые летят в другие страны, ту же Африку, Азию, на острова Индийского океана, а flydubai в основном ориентируется на прямые рейсы до Дубая». /TOURBUS.RU

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