British Airways рассказала всю правду о российских авиапассажирах

Авиакомпания British Airways представила нашему порталу анализ своего новейшего провела глобального опроса предпочтений авиапассажиров. В нем приняли участие пассажиры стран Европы и Азии, среди них Россия, Великобритания, Италия, Франция, Норвегия, Китай, Индия и другие.

Результаты показали, что россияне чаще всего среди пассажиров других стран летают с аптечкой, подходят к стойке регистрации еще до объявления начала check-in и редко пробуют новую кухню в путешествии.

Выяснилось, что 72% россиян совершают перелеты от одного до 4 раз в год, среднее время полета – около 3,5 часов. 71% опрошенных россиян отнесли себя к ответственным путешественникам, которые никогда не опаздывают и не забывают документы.

При этом практически половина пассажиров из России привыкла следить не только за своими документами, но и за документами всех, кто летит вместе с ними (48%). Напротив, только 39% шведов и 29% норвежцев следят за чьими-то еще документами.

Более того, россияне оказались одними из самых пунктуальных: 65% опрошенных прибывают в аэропорт еще до открытия стойки регистрации – это самые высокие показатели среди жителей Европы. Для сравнения – 46% израильтян, 43% французов и 36% норвежцев приезжают заранее, а 4% французов привыкли регистрироваться на рейс в последний момент.

Больше половины россиян (53%) привыкли сразу подходить к выходу на посадку, как только он объявлен. Схожий тренд показали и путешественники из Италии – 79% опрошенных выстраиваются в очередь около гейта. Израильтяне, наоборот, подходят к выходу не сразу (62%), также склонны поступать пассажиры из Норвегии (55%) и Швеции (51%).

Опрос показал, что 54% пассажиров из России никогда не употребляют алкогольные напитки перед полетами, 20% употребляют алкоголь только перед вечерними рейсами, только 5% употребляют алкоголь перед каждым рейсом. Как выяснилось, почти все европейцы – 80% шведов, 41% россиян, 39% французов, 37% норвежцев, 31% немцев отметили, что рассматривают полет в самолете, как время побаловать себя.

Поэтому чаще всего пассажиры покупают в аэропорту сладости (55%), безалкогольные напитки (41%), сэндвичи (41%) и чипсы (33%). Респонденты отметили, что гораздо реже покупают такие продукты вне аэропорта.

Чтобы соответствовать вкусовым предпочтениям пассажиров, авиакомпания British Airways анонсировала вложение многомиллионных инвестиций в улучшение кейтеринга в эконом-классе World Traveller на дальнемагистральных рейсах. Теперь пассажирам будет предложено расширенное меню с коробочками шоколада и орехов, а также национальные блюда.

При этом выяснилось, что 66% россиян не меняют стиль жизни на отдыхе: например, просыпаются также рано, как и в будние дни. Такую привычку разделяют 69% путешественников из Китая, а немцы и французы, напротив, склонны менять свой график чаще других наций (30%). Интересно, что больше половины россиян кладут полотенце на лежак, чтобы занять его, в то время, как только 20% немцев поступают также.

Большинство пассажиров из России (70%) путешествуют с аптечкой – это самый высокий показатель в Европе, только 26% норвежцев, 23% шведов и 22% немцев берут медикаменты в путешествие.

/TOURBUS.RU