ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Индию вырос почти на 70%

Эксперты комментируют рост спроса на индийском направлении и востребованность отдыха на Гоа и экскурсионных туров по «Золотому треугольнику»

По данным Министерства по туризму Индии, в 2017 году страну посетили 10 млн 177 тыс. иностранных туристов, что на 15,6% больше, чем в 2016 году. Россияне занимают в общем въездном турпотоке долю в 3,79% - - сообщает АТОР.

В 2016 году Индию посетили 228, 2 тыс. туристов из России (доля в 2,2% в общем иностранном турпотоке за 2016 год – 8 млн 804 тыс. туристов). В 2017 году их число составило 385,7 тыс., что означает прирост на 69%. Таким образом, российский турпоток существенно превзошел докризисные показатели, а Россия в 2017 году вошла в ТОП-10 въездных рынков Индии с шестой позицией, лишь немного уступив Канаде.

Россия также попала в первую тройку стран, граждане которых наиболее активно использовали в 2017 году сервис электронной визы в Индию. 6% всех выданных электронных виз пришлось на россиян, впереди – только Великобритания и США.

Напомним, что в основном россияне едут в Индию в штат Гоа – за пляжным отдыхом. По итогам октября 2017 года наши соотечественники (376 957 туристов из РФ) занимали более половины (55%) всего иностранного въездного турпотока в этот индийский штат.

Интересно, что доля россиян в 2015-2016 гг. колебалась в районе трети всего въездного турпотока в Гоа, и только в прошлом году резко пошла вверх, продолжив рост и в 2017 году. В зимнем сезоне 2016-17 гг. из 988 чартеров, прибывших в аэропорт Даболим в Гоа, две трети (614) были из России. Туроператоры в конце 2017 года сообщали об увеличении числа бронирований Гоа до 60% в годовом выражении.

Комментируя эти цифры, Елена Миролюбова, начальник отдела продаж компании «Квинта Тур» отметила в беседе с нами: «Такой прирост туристического потока может быть вызван несколькими причинами: первое – это закрытый Египет, второе – увеличение числа чартерных рейсов на Гоа. Закрытому Египту нужна была альтернатива, а Гоа - это теплый климат, пляжи, большой выбор недорогих пакетных туров. К

При этом, конечно, Индия может предложить гораздо больше, чем просто пляжный отдых. К примеру, есть аюрведические туры и экскурсионные, поскольку это страна с богатейшей историей, но, если говорить именно о росте статистики, то это заслуга Го»а.

«Направление это всегда было популярным, а сейчас, когда можно получить электронную визу, просто отправив анкету через интернет – интерес возрос. Электронная виза. Кторая по факту выдается за 24 часа, особенно привлекательна для жителей регионов, теперь им не нужно пересылать почтой документы в посольство» - заключила эксперт.

В свою очередь Наталья Дальбинова, руководитель отдела продаж компании «Ориентал Дискавери» отметила: «У нашей компании есть запросы на Индию, но мы не заметили заметного роста спроса. Возможно, что вырос спрос у индивидуальных туристов, которые сами занимаются бронированием и покупкой авиабилетов и проживания.

Наша компания предоставляет туры по запросу и наш продукт нельзя отнести к экономтурам. В основном, наши туры спрашивают путешествия по «Золотому треугольнику», иногда, по запросу, мы добавляем туда Кералу, занятия аюрведой».

/TOURBUS.RU