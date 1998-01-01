Цены на период ЧМ-2018 завышают не отели, а «неподконтрольные» аппартаменты

На днях в отеле Sokos Olympia Garden города на Неве состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие свыше двухсот специалистов сферы гостеприимства, включая и гостей из Москвы. И хотя встреча, в основном, была посвящена итогам работы гостиничного рынка Петербурга в 2017 году, не обошлось и без обсуждения лета-2018, которое пройдет под знаком Чемпионата мира по футболу.

Поводя итоги 2017 года, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия констатировала: по состоянию на конец прошлого года в северной столице работало 1036 прошедших обязательную классификацию коллективных средств размещения с общим номерным фондом свыше 38 тыс. (в настоящее время на сайте классификация-туризм.рф значится 1084 объекта размещения в Петербурге).

«Рынок гостиничных услуг достаточно консолидирован и успешен, - подчеркнула она. – Однако это не означает отсутствия проблем. Связанных, в том числе, и с грядущим ЧМ-2018». Для наглядности Нана Гвичия привела такие цифры: несмотря на то, что в Петербурге действует немногим более тысячи классифицированных средств размещения (из них чуть более ста уже обзавелись нужными летом паспортами безопасности), на Booking.com предлагается до пяти тыс. вариантов размещения гостей.

«Петербург в число регионов, в которых завышают цены на размещение во время чемпионата, не попал, но очевидно, что часть объектов, которые все же намерены принимать туристов, явно «выпадает» из-под контроля», - заметила эксперт.

Тревога специалистов связана с тем, что темпы бронирования высокого сезона резко возросли. По данным международного сервиса онлайн-бронирования Expedia, средняя цена продаж за номер уже выросла на 23%.

При этом 84% броней занимают предоплаченные бронирования, а прирост его объемов на июнь и июль составляет, соответственно, 400% и более 536%. Причем цены «кусаются»: апартаменты в Петербурге, способные вместить четверых, площадью в 64 квадратных метра далеко не в самом лучшем районе города, сейчас предлагают снять на июнь …за 150 тыс. рублей в сутки.

А при попытке бронирования на странице апартаментов в Booking.com появляется фраза «это самая низкая цена, которую вы видели в городе Петербург на ваши даты». И предложений со стоимостью аренды на сутки в 70-80 и даже 100 тыс. рублей немало.

«Проблема состоит в том, что апартаменты и квартиры, сдаваемые их владельцами в аренду, формально объектами размещения не являются и поэтому не подпадают под действие норм, регламентирующих цены для гостиниц, - констатирует генеральный директор питерского отеля «Гельвеция» Юрис Туймурханлы.

– В результате получается, что официальные отели, гарантирующие гостю качество услуг и безопасность, обходятся ему гораздо дешевле тех объектов, в которых фактически за уровень сервиса ответственности никто не несет».

Вместе с тем окончательный расклад по спросу и предложению еще не известен. Дело в том, что «разместитель» официальных делегаций и участников ЧМ-2018 Match Accomodation в ближайшее время должен будет определиться, какой объем забронированных им номеров действительно понадобится. «Не исключено, что на рынок будет выброшено довольно много свободных номеров, которые могут сбить цены», - считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

При этом 31 января завершается второй этап продаж билетов на ЧМ-2018 путем случайной жеребьевки: с 5 декабря, когда он стартовал, их запрошено около 4,1 млн.

В числе лидеров российские любители футбола (на их заявки приходится около 55%), а также болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Польши, Испании, Колумбии, США и Голландии.

/TOURBUS.RU