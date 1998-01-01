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Выяснилось, куда бы отправились наши туристы с «лишним» миллионом долларов

Интернет-сервис Biletix предоставил нашему порталу результаты любопытного опроса о «путешествии мечты»

Отвечая на вопрос, «в какую одну страну вы бы отправились, если бы вам подарили на поездку один миллион долларов», большинство российских туристов выбрало США. На втором месте – Япония, на третьем – Объединенные Арабские Эмираты.

В десятке лидеров также оказались Италия, Великобритания, Мальдивы, Франция, Куба, Россия и Швейцария.

Такие данные следуют из проведенного интернет-сервисом для путешественников Biletix опроса, в котором приняли участие более 1500 самостоятельных туристов.

С точки зрения выбора регионов, лидером стала Европа, на которую пришлось 30% ответов. 25% респондентов выбрали Юго-Восточную Азию, 22% – Северную Америку, 11% – Ближний Восток, 5% – Карибы, 2% – Австралию и Океанию и 1% – Южную Америку.

4% респондентов отметили, что с «лишним» миллионом долларов отправились бы в путешествие по России.

Между тем, в компании Biletix отмечают, что данный рейтинг практически никак не коррелирует с реальными данными продаж авиабилетов по заграничным направлениям. Так, в 2017 году самыми популярными странами среди российских туристов, согласно статистике Biletix, стали Грузия, Молдавия, Армения, Черногория, Кипр, Болгария, Испания, Чехия, Израиль, Турция и Италия.

При этом в минувшем году средний чек на международные авиаперелеты «туда-обратно» снизился с 18 512 рублей до 16 842 рублей, то есть на 9,1%.

Показательно, что среди российских туристов спрос на авиабилеты в США, страну-лидера рейтинга, упал на 60% за последние два года и на 20% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Biletix.

/TOURBUS.RU