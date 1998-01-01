Новости AZUR air начал чартерные рейсы в Канкун раньше намеченного срока По информации перевозчика, а также АТОР и Ростуризма, все проблемы с дальнейшей перевозкой в Мексику туристов компании ANEX Tour решены

Авиакомпания AZUR air выполнила свой второй полёт в Мексику, в аэропорт Канкуна, - сообщает пресс-служба перевозчика. Как сообщает компания, «изначально планировалось, что полётная программа по данному трансатлантическому направлению начнётся 6 февраля. Стратегический партнёр авиакомпании, туроператор ANEX Tour, обратился с просьбой начать полёты 27 января. Несмотря на необходимость сокращения сроков подготовки программы, авиакомпания в оперативном порядке провела все необходимые организационные и сертификационные мероприятия, включая исполнение требований мексиканских авиационных властей, и обеспечила выполнение рейсов. 27 января 2018 года авиакомпания AZUR air успешно выполнила первый рейс в Мексику. Чартерный рейс по маршруту Москва – Канкун прибыл в пункт назначения в 17:25 по местному времени. Самолёт Boeing 767-300 доставил в аэропорт Канкуна 332 пассажира. Сегодня, 30 января, из аэропорта Домодедово в 5:00 вылетел второй рейс по этому маршруту». Как напоминает АТОР, ранее ANEX Tour летал в Канкун из Москвы дважды в неделю на рейсах авиакомпании «Россия» (консолидатор программы – туроператор «Библио Глобус»). Эти рейсы стали альтернативой отмененной ранее программы на базе авиакомпании AZUR air. Туроператор заявлял о намерении восстановить собственную полетную программу в начале февраля. В пятницу, 26 января, авиакомпания «Россия» распространила сообщение с информацией о невозможности выписывать билеты в одну сторону для туристов ANEX Tour. Туроператор планировал завезти туристов в Мексику на рейсе «России» и вывезти рейсом AZUR air. Компания, согласно ее заявлению, ранее получила соответствующее одобрение у мексиканских властей. Однако, как выяснилось, Мексика не разрешает «кроссинг» – туристы должны вылететь обратно чартерным рейсом той же авиакомпании, какая завезла их в Мексику. Вечером 26 января прошло экстренное совещание по ситуации при участии представителей Росавиации и ФАТ. В нем приняли участие представители туроператоров ANEX Tour и «Библио Глобус», авиакомпаний «Россия» и AZUR air. По итогам совещания было принято решение, что туристы "Библио Глобуса" отправятся на рейсе авиакомпании России из Внуково, а туристам ANEX Tour туроператор заменит перевозчика на AZUR air чтобы он же мог вывезти их обратно. Однако вылет сегодняшнего рейса оставался до вчерашнего дня под вопросом. Как сообщает сегодня, в свою очередь, Ростуризм, «проблема с перевозками российских туристов, которая была связана со спором между хозяйствующими субъектами и могла повлечь за собой ущерб правам и законным интересам туристов, продолжалась с 11 января. Ни одна из вовлеченных в бизнес-конфликт сторон более двух недель не уведомляла о сложившейся ситуации ни Ростуризм, ни Росавиацию.



26 января Федеральное агентство по туризму и Федеральное агентство воздушного транспорта провели экстренное совещание для решения вопроса авиаперевозки туристов 27 января из России в Мексику и 28 января в обратном направлении с участием представителей туроператоров Anex Tour и «Библио Глобус», авиакомпаний «Россия» и AZUR air, а также ассоциации «Турпомощь».

В ходе заседания участники рынка впервые проинформировали регуляторов туристской и авиатранспортной отраслей о разногласиях, которые привели к возникновению проблемной ситуации, был выработан ряд решений, направленных на защиту прав и законных интересов российских туристов.



29 января Ростуризм и Росавиация провели очередное совещание для решения вопросов авиаперевозки туристов Anex Tour 30 января и 3 февраля из Москвы в Мексику. По итогам совещания было принято решение о том, что перевозку туристов вместо авиакомпании «Россия» осуществит авиакомпания AZUR air.

Ростуризм и Росавиация взяли ситуацию под постоянный контроль». /TOURBUS.RU

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